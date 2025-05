Durante la jornada de ayer, martes 13 de mayo de 2025, se celebró la primera semifinal del Festival de 'Eurovisión 2025'. La ciudad de Basilea (Suiza) es la encargada de albergar este evento tan destacado a nivel europeo e internacional. La representante española, Melody, dejó a todo el mundo boquiabierto con su gran puesta en escena de 'Esa Diva'.

Ahora, a pocos días de la gran gala final en la que se luchará por el gran trofeo, RTVE ha comunicado a través de una nota de prensa y en sus redes sociales que el próximo viernes 16 de mayo, día previo al evento, emitirá en abierto una producción audiovisual única sobre el camino de la cantante sevillana hasta ese momento: 'Melodiva'.

Hora y opciones de visualización

Según ha informado el ente público, se estrenará en La 1 a las 21:50 horas. También se podrá disfrutar desde ese momento en RTVE Play. Además, la corporación ha comunicado que es una producción suya en colaboración con 100 Balas ('The Mediapro Studio') y que pretende mostrar al público los pasos que ha dado Melody "durante los meses de preparación y promoción de su canción".

Durante los 73 minutos que dura este especial, dirigido por Israel del Santo ('Lola, Lina', 'El Palmar de Troya'), se van a poder ver todos los momentos más relevantes: su victoria en el Benidorm Fest (1 de febrero), las diferentes actuaciones y eventos previos (Madrid, Sevilla, Ámsterdam y Lisboa) y la llegada en avión a Basilea.

RTVE estrena 'Melodiva': la cuenta atrás de Melody hacia 'Eurovisión 2025' RTVE

Testimonios relevantes

Igualmente, según comenta RTVE, "la producción es testigo de momentos tan relevantes como la grabación del videoclip de 'Esa Diva' y de la versión sinfónica del tema". Además, recoge algunas declaraciones de Melody en la que se muestra confiada ante el reto de 'Eurovisión 2025': "La propuesta que me parece más completa es la mía".

Además, este contenido especial que ha preparado el ente público cuenta con momentos más íntimos en exclusiva sobre las emociones y reflexiones que ha hecho la artista con los más próximos: "Siento que estoy en un momento muy bonito porque he ido aprendiendo de todo lo que me ha ido pasando en todos estos años".

Para complementar todo este contenido, RTVE apuesta por "testimonios muy variados, tanto de artistas como de expertos en el certamen eurovisivo. Por ejemplo, entre los primeros, destacan algunos de los cantantes que participaron en Eurovisión o representaron a nuestro país en anteriores ediciones como Chenoa, Soraya, Chanel, Blanca Paloma, Daniel Diges y David Fernández (Rodolfo Chikilicuatre)".

Declaraciones de los invitados

De hecho, Soraya da su opinión sobre las posibilidades de Melody: "Le va a ir estupendamente. No me cabe la menor duda". Por su parte, Chenoa también muestra sus buenas vibras hacia ella: "Me encanta la actitud de Melody". Mientras que Blanca Paloma destaca: "Es una gran diva porque tiene los pies en la tierra y sabe lo que es realmente importante".

Por último, durante este documental especial también se muestran las opiniones de "destacados expertos en el festival" como los periodistas Borja Terán y Alberto Rey; las de Tony Aguilar y Julia Varela, que ejercerán de comentaristas del certamen en la retransmisión de TVE; o de otros personajes públicos como Paco León.