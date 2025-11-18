Quién heredará la fortuna de las gemelas Kessler: cambiaron su testamento antes de morir

Habían llegado al mundo al mismo tiempo y se fueron igual de unidas. En Alemania nadie se llevó demasiada sorpresa, según recoge “Bild”. El diario recuerda unas palabras que Alice y Ellen Kessler pronunciaron en abril de 2024, cuando explicaron que su deseo era partir “el mismo día” y que sus restos descansaran junto a los de su madre, Elsa, y su perro Yello. Aseguraron entonces que estas voluntades figuraban por escrito en su testamento.

Las dos, nacidas el 20 de agosto de 1936, formaron un dúo inseparable desde la cuna. Su proyección internacional llegó en las décadas de 1950 a 1970, cuando triunfaron como bailarinas en los grandes escenarios europeos. Pasaron por locales de Düsseldorf, el Lido de París, Roma o Milán. Ahora, la exclusiva de “Bild” señala que su recorrido vital terminó del mismo modo en que lo empezaron: juntas. “Decidieron poner fin a su vida de manera simultánea. Ya no querían seguir”, ha publicado el medio.

Ahora, una de las principales cuestiones gira en torno al destino de la fortuna que amasaron durante sus años de éxito sobre los escenarios. Nunca se casaron ni tuvieron hijos, por lo que las gemelas decidieron actualizar por última vez su testamento en 2023, para evitar que una sola persona o sociedad acumulara su patrimonio una vez que no estuvieran.

“Mi hermana y yo hablamos de que no debería tenerlo solo una persona, sino varias”, explicó Ellen Kessler en una entrevista con “Bild” publicada el año pasado. Las gemelas decidieron donar toda su fortuna a varias organizaciones benéficas una vez fallecieran, y así se ha cumplido su última voluntad.

Según publica la revista alemana “Bunte”, las fundaciones que se repartirán la herencia de las gemelas Kessler serán la Organización Benéfica para Personas Ciegas(CBM por sus siglas en alemán), UNICEF, la Organización de Bienestar Social para Artistas Paul Klinger y la Fundación Alemana para la Protección del Paciente, además de Médicos sin Fronteras.

Se desconoce la cantidad exacta de la herencia de las gemelas Kessler, pero Ellen Kessler reveló en la entrevista citada anteriormente que durante sus años de éxito sobre los escenarios “ganamos mucho dinero”. Hicieron una buena gestión del patrimonio y “nunca lo malgastamos”, llevando a cabo “inversiones con prudencia” que les permitieron vivir acomodadamente durante el resto de sus vidas. “Todavía tenemos un pequeño ahorro”, dijo Ellen en una de sus últimas intervenciones ante los medios.