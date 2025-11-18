Rappel insiste en la herencia de Encarnita Polo: "Tenía un palacio en Madrid y no queda nada"

Encarnita Polo, la icónica cantante y actriz española de copla y pop, perdió la vida el pasado 14 de noviembre en una residencia de mayores de Ávila a los 86 años. Su muerte ha causado conmoción, puesto que la Policía está investigando el caso como un posible asesinato: un residente de la misma institución, que llevaba apenas dos días allí, fue señalado como el presunto agresor.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, confirmó la trágica noticia y pidió privacidad para su familia, visiblemente devastada por la pérdida, pero en medio de este dolor, el vidente Rappel ha lanzado acusaciones durísimas contra ella.

Sostiene que Raquel “abandonó” a su madre al ingresarla en la residencia y critica que se vendieran sus pisos, joyas y pertenencias para dejarla “como un perro” en el centro de mayores. Ha llegado a decir que Raquel “sobraba” en el funeral y se pregunta dónde ha ido el patrimonio de Encarnita.

Unas palabras por las que ha sido muy criticado y ante las que muchos le han reprochado su falta de empatía. Rappel ha querido disculparse con la hija de Encarnita Polo, pero lejos de pedir un perdón sincero, ha seguido insistiendo en el incierto destino del patrimonio de su amiga.

“Quiero rectificar. Yo me dejé llevar por un impulso de la emoción de la noticia que me habían dado”, comienza diciendo Rappel ante las cámaras de la agencia Europa Press. Asegura que se disculpará con Raquel en cuanto la vea, pero sigue lanzando una pregunta que parece dirigir al entorno de Encarnita: ¿qué paso con su dinero?

“Yo he dicho que dónde estará su dinero, sus joyas, el palacio que tenía ella en Madrid… Tenía una casa maravillosa y no queda nada”, reflexiona el vidente, aunque en esta ocasión prefiere no culpar a la hija de su amiga, sino a la propia Encarnita: “Se lo habrá gastado ella”.

Encarnita Polo junto a su hija Raquel Waitzman Cedida

Además, también se mantiene firme en su postura de que su amiga no estaba cómoda en la residencia en la que murió, y que la última vez que se vieron le manifestó su deseo de volver a su casa: “Hará como año y medio desde que estuve con ella. Ella estaba bien, ella añoraba su casa y sus gatitos, que es lo que ella quería”.

En cuanto al caso abierto por el posible asesinato de Encarnita, la investigación apunta a que murió estrangulada mientras dormía en su residencia de Ávila y que el presunto agresor es otro residente de 66 años que llevaba apenas dos días en el centro.

Todo indica que sufría un grave trastorno cognitivo y podría haber actuado en pleno brote, hasta el punto de no recordar lo ocurrido. Está ingresado bajo custodia policial en psiquiatría mientras los forenses evalúan si es imputable, y la policía revisa grabaciones y testimonios para reconstruir la secuencia exacta de la madrugada.