Los hijos de Frank Cuesta desprecian a su madre el día de su boda

Los hijos de Frank Cuesta se han posicionado totalmente en favor de su padre y en contra tras de su madre. Quizá por eso “despreciaron” a su progenitora y no acudieron a su boda con otra mujer, la empresaria Chris Korn.

Yuyee es bisexual y segura que “doy gracias de que Chris se cruzará en mi vida. Ha llegado en el momento adecuado, cuando me sentía sola y aislada. He encontrado tardo un amor que me hace sentir que soy suficientemente te buena”.

Su ruptura con Frank ha sido tan polémica que los hijos de la pareja han roto cualquier contacto con su madre, no quieren saber nada de ella, la ignoran y rechazan a Chris.

La boda en cuestión se ha celebrado tan solo dos meses después de que en Tailandia se aprobara la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Frank y Yuyee son padres de cinco hijos, Zape, Zipi, Pepsi, Zorro y Zen. Todos apoyan a su padre y han dejado de tener el menor contacto con su madre.

Frank Cuesta en una imagen de archivo GTRES

Aparte de en sus hijos, Cuesta ha encontrado el mayor apoyo en Paloma, la española que es ahora su pareja y que vive a su lado en el santuario de animales.

Frank habla de ella maravillas y se confiesa muy enamorado: “No quiero otra mujer a mi lado, Paloma es compañera, esposa, amante, mujer, querida, esposa… lo es todo para mí. Es un pilar en mi vida”.