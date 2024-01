Himar González, la chica del tiempo de Antena 3, sube la temperatura en bikini

Himar González se ha hecho un hueco en el hogar de los españoles por ser la presentadora del tiempo de Antena 3. La canaria parece que no ha atendido a sus propios consejos en plena ola de frío y con la llegada de las primeras nieves, pues ella ha optado por presumir de cuerpazo en bikini. Desafiando las bajas temperaturas, a sus 46 años, ha dejado claro que es dueña de un cuerpo de infarto, del que le gusta presumir en sus redes sociales, para el deleite de sus 117.000 seguidores. Y es que en su tierra natal el tiempo parece invitar a darse un chapuzón en el mar, al menos sí teniendo en cuenta la espectacular foto con la que nos da envidia en su particular comienzo de año.

“Ahora sí, tras mi tradicional baño del 1 de enero, ya puedo decir: ¡Feliz y Sano Año Nuevo! Cada comienzo de año, me sumerjo en el mar. Me limpia, me regenera y me da fuerzas. Un nuevo libro de 366 páginas está por escribir. Elige bien. Prepárate para lo que esté por llegar. Agradece y agradécete. Ama. Y, sobre todo, Vive”, acompañaba la experta en meteorología a la fotografía que ha quitado el hipo a sus fans, contribuyendo a subir algo las bajas temperaturas reinantes en este frío enero.

Aunque todos la conocen por su papel como comunicadora especializada en la información climatológica, lo cierto es que Himar González no solo es meteoróloga. También puede presumir de su condición de influencer, que tantas alegrías le está granjeando. En sus perfiles públicos en las redes sociales, donde su horda de fans se cuenta a cientos de miles, comparte su día a día como presentadora del tiempo, colándonos detrás de las cámaras. Pero también adereza su cuenta oficial con imágenes de su vida más personal, especialmente poniendo su cuerpo como protagonista, dejándose piropear por sus fieles.

Himar González Gtres

Pero no solo la belleza de Himar González es reclamo para los usuarios de las redes sociales. También lanza mensajes de empoderamiento, motivacionales y consejos que todos saben valorar. Además, es una de las mejores embajadoras de los placeres y maravillas que encierran su tierra natal, Canarias, con imágenes espectaculares. Aunque su trabajo le hace estar lejos de su mar, siempre que tiene ocasión y viaja a su isla comparte instantáneas en las que el horizonte canario compite con su venerada anatomía, como así acaba de ocurrir.