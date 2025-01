La historia de amor de Manuel Carrasco y Almudena Navalón que comenzó en un bar de madrugada

Manuel Carrasco se siente un privilegiado al poder compartir su talento con un público fiel, que sustenta su fructífera carrera y alimenta sus sueños. El cantante lleva 20 años sobre los escenarios cosechando éxitos, con canciones que se jalean como auténticos himnos, así como con nuevas propuestas que tiene entre manos. Prepara un nuevo trabajo y lo lanzará esta misma semana al mercado, de ahí que acuda este miércoles 8 de enero al plató de ‘El Hormiguero’, para promocionarlo. Pero más allá de sus triunfos profesionales, este rostro también habitual en televisión atesora también mucha fortuna en lo personal. Especialmente en el amor, al compartir sus días con felicidad junto a Almudena Navalón, su mujer, con la que inició una hermosa historia de amor hace ya 11 años atrás.

Manuel Carrasco y su novia Almudena Navalón ya son padres larazon

Los inicios entre la periodista y el cantante tuvieron un bar como escenario. En una noche de fiesta, que sin saberlo iba a cambiar sus vidas. Así lo confesaba ella en una entrevista a la revista ‘Diez Minutos’, dejando claro que hay un rumor pululando sobre sus inicios que no es real: “Lo de que fue cuando le hice una entrevista no es verdad”. En realidad, el cantante llegó a su vida cuando “lo conocí en un bar, a eso de las dos de la mañana, teníamos amigos en común, nos tomamos algo y a partir de ahí no dejamos de quedar”. Así comenzó un noviazgo discreto, pero que nunca han ocultado, dejando preciosas muestras de amor en redes sociales.

Almudena Navalón y Manuel Carrasco Instagram

Almudena Navalón le dio el ‘sí, quiero’ a Manuel Carrasco en septiembre de 2018 en una discretísima boda con Cádiz como telón de fondo. Congregaron a sus familias e íntimos amigos en la finca El Cañuelo, cercana a la playa de Bolonia que tanto atrae a turistas e influencers por su popular duna. Eso sí, no ocultó después el día más mágico de su vida, cuando todos sus seres queridos fueron testigos de la celebración de su amor, con el correspondiente intercambio de alianzas y sus votos. Ahora bien, la convivencia en el matrimonio conlleva también sus desafíos, aunque parece que los están superando con buena nota: “Llevamos cinco años casados y casi diez de relación y se lleva bien, de manera natural. En casa, él es Manuel y punto, mi marido y el papá de mis niños.Sí que es verdad que tiene un trabajo muy absorbente y que en cierta manera hay que estar preparado para eso, porque los niveles de estrés son importantes, con mucho trabajo, pero aparte de eso muy bien”, reconocía Almudena en la citada revista.

Pronto comenzaron a formar su familia, incluso antes de sellar su unión mediante el matrimonio. Fue en 2017 cuando nació su primera hija, Chloe, un año antes del intercambio de alianzas en la boda, lo que hizo que robase en parte el protagonismo a los novios en su gran día. Tres años después de la llegada de su primogénita quisieron darle un hermanito, llegando el pequeño Manuel Gael para completar la familia. Manuel Carrasco no puede estar más encantado con sus vástagos y se le cae la baba cuando habla de ellos: “El niño es un trasto, mi niña… Son muy diferentes los dos. Creo que ellos me han enseñado a asentarme en muchas cosas, a ser más responsable, a vivir cosas. Tengo como una cierta responsabilidad, no negativa. Cuando uno es papá se abre un universo increíble”, destacaba. Su madre también se llena de orgullo cuando los pronuncia: “Tienen seis y tres años, ahora mismo son muy pequeños, pero a los dos les encanta la música y bailar”.