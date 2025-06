Iker Casillas desmiente en redes el testimonio de Miss Asturias: "¡Qué barato cuesta decir tanta gilipollez!"

Ayer, el periódico Okdiario compartía con 'El programa de Ana Rosa' una reveladora entrevista con Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias'. La ex amiga del otrora ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desveló varios detalles interesantes, como la opinión del de Torrent acerca de Sánchez, el caso de LogiRail o la falta de apoyo en el 8-M.

Una de estas confesiones, que según Montes ya había salido a la luz, era la supuesta relación que había mantenido con Iker Casillas, exfutbolista del Real Madrid y de la Selección Española. Según Miss Asturias, ella llevaba un año con él cuando se la comenzó a vincular con Ábalos. Sin embargo, 'El programa de Ana Rosa' se ha hecho eco de un testimonio clave en esta historia: el de Iker Casillas.

Giro de los acontecimientos: no sabe quién es

De acuerdo con el exportero, no solo no ha tenido una relación con Claudia Montes; ni siquiera sabe quién es. La respuesta de Casillas en su perfil de X (antiguamente Twitter), ha sido clara pero contundente. El otrora campeón de fútbol no soporta la manipulación llevada a cabo por Miss Asturias.

"No he visto en mi vida a esta mujer. ¡Que barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin... ¡más de lo mismo!", comenta el exfutbolista en el tweet. La publicación, que ha sido vista por más de un millón de personas, cuenta con más de 15.000 likes y un millar de retweets.