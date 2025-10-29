Iker Casillas rompe su silencio tras el robo de los relojes en su casa: "Estoy muy dolido"

Iker Casillas ha roto su silencio ante las cámaras horas después de declarar ante la Policía por el robo de algunas piezas de su colección de relojes en su casa. El exdeportista, al salir del gimnasio, ha atendido a la Prensa y ha desvelado cómo se encuentra tras el suceso.

Primeras palabras

"Hola. Estoy bien, muy bien gracias", ha comenzado diciendo el exportero de la Selección Española. Aunque ha confesado con gesto de resignación que ha sido una "situación desagradable", el caso ya está en manos de las autoridades. Aún así, desconoce si han recuperado alguna pieza sustraída de su vivienda.

Iker Casillas acude a declarar a la Comisaría de Policía tras el robo de 200.000 euros en relojes en su casa Europa Press

Sobre por qué han dejado en libertar con cargos a la asistente y su marido, Casillas ha insistido en que no sabe nada "Eso preguntárselo a la Policía. Bueno, a la Policía no, es lo que hay: No pasa nada". "Todavía no sé nada", ha añadido el exdeportista. Sin querer entrar en detalles, Casillas ha confesado que el robo le ha dolido "mucho" por tratarse de personas de su confianza.

Sara Carbonero, en shock

Isabel Jiménez desveló anoche durante la entrega de los premios BAZAAR Women of the Year 2025 cómo se encontraba Sara Carbonero tras conocer la noticia. "Está en shock, como todos", reveló la periodista, reconociendo que incluso "yo misma, que la conozco mucho, o sea, es que claro".

"Yo creo que aquí la Justicia ya está actuando, hay una investigación policial abierta y es pues ellos sobreponerse, es más sobreponerse al shock, ¿no? Porque yo creo que lo más grave en esos casos es una persona que tú consideras... Casi casi de la familia", declaró Jiménez.