La impactante confesión de Olvido Hormigos sobre sus hijos y su vídeo sexual

Otra de las protagonistas ‘De viernes’ fue Olvido Hormigos, aunque no desde el plató, sino a través de una entrevista grabada que anticipa su aparición estelar. Al igual que Colate Vallejo Nágera recordó en su entrevista su currículo amoroso y ha puesto en su sitio a algunas de sus ex, la exconcejala de los Yébenes se enfrenta a su pasado. En su caso, el que le catapultó a la fama, el controvertido vídeo sexual que se filtró y que había enviado a un joven amante a espaldas de su marido. El escándalo fue mayúsculo a nivel nacional, no por la infidelidad, sino por la vulneración del derecho a la intimidad de una mujer. Ella, pese a todo, salió adelante, aprovechó la oportunidad que la vida le brindaba y se convirtió en rostro habitual de los programas de Telecinco.

Cuando estalló la bomba mediática en su hogar, Olvido Hormigos estaba casada y tenía dos hijos, aunque años después tras superar la crisis matrimonial llegó a sus vidas una niña. “Se me cruzó este chico de repente y cambiaría haberle seguido la corriente. Esos días no quería salir de la cama, ni vivir… pensé en tomarme unas pastillas y no despertar, pero no lo hice”, recuerda aún con la emoción anudada en su garganta. “¿Qué cambiaría? No darle a enviar”. Y es que no solo sufrió mucho ella las consecuencias de su error, sino también vivieron un calvario sus seres queridos, especialmente su madre y sus dos hijos.

“Mi madre se enfadó y estuvo mucho tiempo que no me quería ni ver… luego ya se le pasó”, reconoce la que fuese años después el enemigo público número uno de Belén Esteban y fiel defensora de Toño Sanchís. Pero lo que más ha impactado en plató y en las redes sociales tras emitirse la entrevista previa es cómo trató Olvido Hormigos el tema del vídeo sexual con sus dos hijos. Y es que, a pesar de ser menores, tenían edad suficiente para mantener tan complicada conversación con su madre. Pero no. No hubo tal conversación: “Sus amigos no se lo mencionaban y nunca he hablado con ellos”, reconoce. Su marido, por su parte, ha estado a su lado en todo momento, defendiéndola de todo ataque o crítica, incluso cuando surgieron rumores o fotografías que señalaban a otras supuestas infidelidades con famosos.