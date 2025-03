El inesperado paso de Ágatha Ruiz de la Prada con su ex, José Manuel Díaz Patón

Ágatha Ruiz de la Prada ha experimentado unos meses muy convulsos. El inicio del año ha venido acompañado de amargas polémicas que le ha hecho estar en boca de todos. No siempre para bien. Sin embargo, lo malo también le ha granjeado cosas positivas, como nuevas oportunidades de trabajo, como es su colaboración con ‘TardeAR’. Un espacio en el que no solo comenta la actualidad en la crónica social o sociedad, sino también sobre sí misma, al entrar en el farragoso tema sobre su ruptura con José Manuel Díaz Patón.

La diseñadora dijo “vivir como gitano” y su referencia ofendió al colectivo y le hizo enfrentarse a Lolita Flores. Ahora es su compañera de programa. La cantante terminó a la gresca con el abogado que ocupaba el corazón de la colorida modista desde hacía tres años, pero le valió una popularidad de la que ha sacado una gran tajada. Le costó su romance, pero le situó en la picota informativa. Ella se quejaba que él prefería ser famoso que su discreta pareja. Él no lo negó cuando pululaba de plató en plató.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz Patón Gtres

El extraño paso que da ahora Ágatha Ruiz de la Prada

Terminó desencantada con el abogado que había sido su compañero de vida los últimos tres años. Estaba enamorada, pero entendió que él prefería sentir el calor de los focos mediáticos que el que le ofrecía su abrazo y compañía. Esto le dolió mucho, lo que le hizo replantearse el futuro de su relación. La decisión fue en firme y rompieron estrepitosamente, entre reproches varios frente a los micrófonos, aunque según él no llegaron a tener esa última conversación que ambos se merecían antes de tomar caminos por separado.

En la alfombra roja de los Premios Mindway, este lunes Ágatha Ruiz de la Prada entró de nuevo al trapo. Primero asegurando que se alegraba que su examiga Carmen Lomana hubiese encontrado el amor porque “así se tranquiliza”. Un dardo que avivará más su batalla. Pero después de romper con José Manuel Díaz Patón se siente renovada. Tanto, que subraya que está soltera, que no es lo mismo que estar sola: “La soltería es una etapa nueva de mi vida, pero interesante, tengo muchos amigos que me hacen mucha compañía”. Algo que está haciendo también el abogado, que ya ha sido visto en compañía de otras féminas. Sobre esto la diseñadora no quiere explayarse demasiado. Eso sí, de manera inesperada, dice que “ojalá que muy pronto volvamos a ser amigos, porque es genial. Me parece muy bien que rehaga su vida”.