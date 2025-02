Los intrigantes mensajes de Elon Musk a la supuesta madre de su decimotercer hijo: "Quiero embarazarte otra vez"

El 14 de febrero, día de San Valentín, Ashley St. Clair, activista y escritora, admiradora de Donal Trump, comunicaba en su red social X que el padre de su hijo era Elon Musk, convirtiéndole así en padre por decimotercera vez: "Hace cinco meses he dado la bienvenida al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre. No lo había revelado previamente para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que los medios sensacionalistas tienen la intención de hacerlo público, sin importar el daño que pueda causar".

US President Trump Meets with Elon Musk in Oval Office Aaron Schwartz / POOL Agencia EFE

La joven añadía que su intención al hacer pública esta noticia era asegurar el crecimiento del bebé "en un entorno normal y seguro". "Por ese motivo, le pido a los medios que respeten la privacidad de nuestro hijo y se abstengan de realizar reportajes invasivos", finalizaba. Sus palabras eran solo el inicio de una guerra en la que Elon Musk ha entrado con absoluta arrogancia, según se desprende de los mensajes que ha enviado a St. Clair y el emoticono de alguien carcajeándose con el que reaccionó cuando una de sus seguidoras escribió que "hacer otro bebé es una misión secundaria" para Elon Musk.

El viernes 21 de febrero, St. Clair emprendió acciones legales contra el magnate exigiendo la custodia exclusiva de su hijo, que ha dado a conocer bajo las iniciales R.S.C., y una prueba de paternidad. De acuerdo con los WhatsApps difundidos por "Daily Mail", sus reclamos han sido respondidos con mensajes como este: "Quiero dejarte embarazada otra vez”. Hasta ahora, Elon Musk no ha confirmado ni desmentido el anuncio de paternidad, pero la joven, de 26 años, ha compartido algunas conversaciones que no dejan lugar a demasiadas dudas.

En una de ellas, el mismo día del nacimiento del bebé, hace cinco meses. El magnate le pregunta en un mensaje de texto: "¿Está todo bien?". La madre le responde: "Es perfecto". A continuación, el CEO de Tesla reclama conocer a su hija. "Estoy deseando verlos a ambos este fin de semana".

La maternidad no parece que esté resultándole fácil. En unas declaraciones a "New York Post" al día siguiente de su explosivo anuncio, Ashley St. Clair aseguró que había tenido un embarazo complicado, obligada a permanecer encerrada en un apartamento de Manhattan, a petición del multimillonario. Justificándose en el poder asumido desde la llegada de Donald Trump, Musk le insistió en la necesidad de mantener su relación en secreto por razones de seguridad. "Estaba completamente aislada, ya no podía trabajar ni hacer nada de lo que hacía antes. Me dijeron que no se lo dijera a nadie", lamentó. La advertencia, en otra de sus misivas, fue clara: "Si cometo un error en la seguridad, nunca conocerá a su padre”. Desde su jaula dorada le envió recientemente un selfie al que el reaccionó con estas palabras: "Hola, hermosa. Quiero embarazarte otra vez".