Kiko Jiménez deja muda a Gloria Camila: el argumento que ella no puede rebatir

Gloria Camila ha estado muchos años alejada de los platós de televisión. Huyó por salud mental e incluso rechazó trabajos por recuperar la estabilidad. Ahora que se encuentra con fuerzas renovadas, regresa dispuesta a poner a sus enemigos en jaque una vez más. Una vez que ha puesto en su sitio a Ana María Aldón, también con la ayuda de su tío Amador Mohedano, la joven ha querido centrar sus dardos en su expareja, Kiko Jiménez. Una batalla mediática que está judicializada y en la que se entra en terreno pantanoso.

Los reproches entre ambos no terminan, aunque hace muchos años que acabó su historia de amor. Llegaron incluso a pensar en boda, pero el fin llegó antes que el ‘sí, quiero’. Su desamor fue igual de intenso que sus días gloriosos y se echaron los trastos, entre acusaciones de aprovecharse, deslealtades y feos a la familia. “Está en un procedimiento judicial, por lo tanto, no voy a entrar en detalle y nada, pero en un programa admite que empezó conmigo por fama”, señalaba ella en ‘De viernes’. En este programa también mantenía que jamás le fue infiel y que se arrepiente de haber caído en sus redes. Le borraría de su vida.

Gloria Camila De viernes

Kiko Jiménez entra al trapo contra Gloria Camila

Al día siguiente, Kiko Jiménez respondió a la que fuese su novia. En calidad de colaborador de ‘Fiesta’, no pudo pasar por alto lo comentado por su ex, a quien quiso recordarle un detalle. Y es que centró parte de su entrevista a los motivos que le han mantenido alejada del foco mediático estos años. Ella habla de problemas de salud mental. Él señala al veto que la cadena mantenía sobre ella y el resto de miembros de su familia, para alejarse de la polémica y lavar la imagen pública de Mediaset.

“Dice que ha estado tres años fuera porque no estaba bien, pero vamos a ser francos, estaba fuera porque estaba vetada en Telecinco, tanto ella como todo el clan”. Una vez planteada esta puntualización, que sus compañeros o Emma García quiso rebatir, él se explayó: “Estaban vetados y no tenían cabida aquí después de todo lo que pasó con Antonio David Flores y Rocío Carrasco. No es que Gloria Camila no estuviera bien. Vuelve ahora porque hace dos semanas nos comentaron aquí a todos que se le ha levantado el veto a esta gente y nos dijeron que van a ir pasando de uno en uno”.

¿Qué llevó a Kiko Jiménez a volver a "Supervivientes All Star" tras haberse retirado? Telecinco