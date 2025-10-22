Primera reacción de Kiko Rivera a las bombas de Irene Rosales en su exclusiva

La nueva relación de Irene Rosales ha llegado como un jarro de agua fría para su exmarido. Kiko Rivera había anunciado el inicio de una nueva etapa con dolor, pero optimismo. Entendía necesario separarse de su mujer, con la que llevaba once años de relación y con dos hijas en común. La convivencia era insostenible, los problemas crecían mientras el amor se esfumaba a golpe de disgustos. Después de las primeras fotos de la sevillana con su nuevo amor, ella ha roto su silencio a través de una contundente entrevista en exclusiva donde pone los puntos sobre las íes. Su ex ya ha reaccionado pocas horas después de salir la revista.

Son muchas las revelaciones que Irene Rosales hace sobre su nueva etapa vital. Lo primero que quiere dejar claro es cómo su matrimonio comenzó a naufragar mucho antes de que Guillermo se tornase en ilusión amorosa. Ya le conocía desde 2020, cuando le instaló el césped artificial en su casa de Castilleja de la Cuesta. Pero no fue hasta que rompió con su marido cuando decidieron dar un paso más en su romance. Según ella: “Nunca he sido infiel a Kiko Rivera”.

Kiko Rivera reaparece tras la entrevista de su exmujer

A Kiko Rivera la exclusiva de su exmujer no le ha pillado por sorpresa. Sabía perfectamente lo que se estaba gestando a sus espaldas, pues ella misma se lo comunicó antes de que saliese en el kiosco. Aun así, hay declaraciones que le han removido mucho por dentro. “Kiko y yo tomamos la decisión de separarnos de mutuo acuerdo cuando volvimos de nuestras vacaciones”, asegura la nuera de Isabel Pantoja, que mantiene que su matrimonio “terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver con mi separación”.

Irene Rosales dice que aún es pronto para poner etiqueta a sus nuevos sentimientos hacia el empresario: “Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromiso que se están conociendo”, remarca. Y es que considera que aún es pronto para renunciar al amor, de ahí que se está dejando querer ahora que se quedó soltera: “Soy joven, solo tengo 34 años y merezco vivir y disfrutar de la vida. Estoy feliz, estoy muy bien y no voy a negarme a admitirlo”. Está en un buen momento, mientras que su ex no pasa por el mejor de los suyos.

Story de Kiko Rivera desde su jardín Instagram

Kiko Rivera intenta no dar muestras de su malestar en público. Mucho menos en sus redes sociales, donde ya ha dado el primer paso tras la exclusiva de su exmujer. Al poco de abrir los kioscos con la entrevista de Irene Rosales, él reaparecía en los stories de su Instagram. Aquí demuestra que sigue con su día a día, aparentemente ajeno a las buenas nuevas de la madre de sus hijas. Así, desde el porche de su jardín, con el sol recargándole las pilas y con un café entre las menos, da los buenos días a sus seguidores, sin pronunciarse sobre la noticia de la que todos hablan. Por su parte, silencio. En sí, es una respuesta evidente.