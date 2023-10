Isa Pantoja contesta a la decisión más dura que ha tomado su madre

Aunque un poco afectada por las rencillas familiares, el momento que atraviesa Isa Pantoja es uno de los más dulces de su vida. La televisiva dio el ‘sí quiero’ a Asraf Beno rodeada de amigos y familiares, pero a este acto no asistió su madre para acompañarla a pesar de que Isa Pantoja proclamó su deseo de que su madre la acompañara en su día: “Yo quiero que venga, pero creo que no vendrá... Si no viene respeto su decisión, no voy a decir que me da igual”.

Y este desenlace no es el único que podría contribuir a incrementar su distanciamiento. Hace unas semanas se hacía pública la decisión que había tomado la tonadillera con respecto a cómo quiere marcharse. El periodista Antonio Rossi afirmó que Isabel Pantoja “no quiere un tanatorio, un velatorio ni un funeral. No quiere una alfombra roja de gente desfilando. No quiere a nadie, quiere irse sola, no quiere ni homenajes, ni fastos ni hijos. No quiere que aquello se convierta en un photocall”. También hizo público el cambio de testamento que había hecho La Pantoja a fin de que a sus hijos les legara lo que estrictamente les corresponde por ley, decisión que beneficia directamente a sus nietos y a su hermano Agustín.

Isa Pantoja da la cara en 'Vamos a ver' y confiesa cómo se encuentra tras su enlace con Asraf Beno EUROPAPRESS

La tertulia no quedó ahí, pues en el programa de ‘Vamos a ver’, al que acudió Isa Pantoja, se profundizó en esta decisión y en cómo habría influido en sus hijos. Antes de entrar en materia la televisiva quiso dejar claro que no tenía el más mínimo interés en la herencia de su madre, pues para ella lo más importante son los momentos que comparte con su familia. “Por supuesto, lo veo y digo, en el fondo la herencia es lo de menos, vale más una llamada o una visita”, sentenciaba en directo dejando claro que ella tiene interés en retomar el contacto a pesar de todo lo que han pasado.

Pero esta no sería la decisión más radical que ha tomado sobre la presencia de sus hijos en su vida. Desde el programa de Telecinco se deja claro el deseo que habría pronunciado la tonadillera para que su último adiós no pasara a ser un "photocall": la negativa de que ni Kiko Rivera ni Isa Pi asistan a su funeral. Ante esta afirmación la televisiva trató de negar estas palabras que se han situado en el foco del debate: “no he escuchado a mi madre decir que no quiere que estemos en su funeral, así que ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Ella no me lo ha dicho, por eso no puedo responderle a ella. Hablar de una cosa como un funeral… La muerte no tiene edad y no podemos saberlo. No me gusta hablar de eso y menos si es mi madre” concluía la televisiva con el tema, pero mostrando ciertas dudas sobre si su madre realmente no quiere que sus hijos asistan a darle el último adiós. En anteriores declaraciones ya se mostró escéptica ante que esta afirmación hubiera sido pronunciada por Isabel Pantoja.