Blanca Padilla, embarazada de su primer hijo: "Ahora tengo la mayor joya del mundo"

Blanca Padilla brilla con una luz especial. La modelo, una de las españolas con mayor proyección internacional, anunció la noticia más feliz de su vida en una velada llena de elegancia: está embarazada de cinco meses. La revelación tuvo lugar durante la cena que la joyería Rabat organizó en Madrid para presentar su nueva colección de diamantes, donde Blanca -amiga y musa de la firma- deslumbró no solo con su estilo, sino con la naturalidad con la que compartió su secreto mejor guardado.

Blanca Padilla, embarazada de su primer hijo Gtres

"Ahora tengo la mayor joya del mundo, estoy embarazada de cinco meses", confesó con una sonrisa radiante, emocionando a todos los presentes. La modelo, que se casó en mayo del año pasado con el empresario Alejandro García en una romántica boda en Menorca, vive esta etapa con serenidad y plenitud. "Tuve un inicio complicado, pero ahora estoy súper bien. Me siento muy feliz", explicó.

Modelo de Victoria's Secret

La top, que ha desfilado para firmas como Chanel, Valentino o Victoria’s Secret -un hito al alcance de muy pocas-, asegura estar viviendo el embarazo "de forma muy activa". "He seguido viajando, trabajando, sin parar… pero ahora toca bajar el ritmo, disfrutar y empezar a preparar todo", confesó. En los próximos meses se instalará en Madrid para vivir aquí el parto y disfrutar de una etapa más tranquila junto a su marido.

La española Blanca Padilla en un momento del desfile de Victoria's Secret larazon

Sobre el sexo del bebé, Blanca prefiere mantener el misterio: "Ya lo sabemos, pero de momento nos lo guardamos para nosotros". Y añade con ternura: "Antes de saberlo me daba igual, porque ya me parece un milagro todo lo que hace el cuerpo. Es maravilloso".

A diferencia de otras modelos que sienten vértigo ante el parón profesional que implica tener un hijo, Blanca lo asume con calma. "Sí que hay un parón, pero dependerá de mí. Después del parto pararé un par de meses y luego iré viendo cómo me siento", afirma. Su madurez y equilibrio se reflejan en cada palabra: "Soy perfeccionista y un poco controladora, pero estoy viviendo esto con mucha tranquilidad. Las cosas están fluyendo solas, y eso es muy bonito".

Rodeada de amigas que también son madres, asegura sentirse arropada e inspirada por ellas. "Estoy aprendiendo mucho, escuchando, observando… y me emociona pensar en todo lo que viene", dice.