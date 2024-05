Isa Pantoja se vuelca con Dulce, mientras apedrea a su madre con nuevos ataques

Dulce Delapiedra no está bien. La que fuese mano derecha de Isabel Pantoja y una segunda madre para su hija, Isa Pantoja, ha dado una entrevista para detallar la angustiosa situación en la que se encuentra. Está arruinada y no sabe cómo hacer frente a los pagos, entre ellos al alquiler, lo que le hace temer que terminará en la calle. Pero en su conversación con ‘Lecturas’ va más allá y confiesa que todo esto le ha hecho perder la ilusión de vivir, hasta el punto de tratar de quitarse la vida mediante la ingesta masiva de pastillas: “Tengo una depresión crónica desde 2005, desde Marbella estoy en tratamiento. Muy mal. Mi situación económica ya me ha matado”, reconoce la niñera, a quien le ayuda una persona a subsistir, aunque no quiere ponerle nombre. Pero quien también vela por ella es su “niña”, Isa Pantoja, que no la deja sola en tan delicado momento, aunque reconoce que no sabía el alcance de su dramática situación.

Isa Pantoja hablando de su madre Vamos a ver

Este viernes, la hija de la tonadillera, que siempre entendió a su niñera como su segunda madre, se ha sentado en el plató de ‘Vamos a ver’. Ahí mostró su pesar al ver el declive emocional y las duras declaraciones de uno de los pilares fundamentales de su vida. Pero al salir del programa, se enfrentó de nuevo a la cruda realidad. Por si a alguien no le ha quedado claro y por mucho que le pese a su progenitora, ella piensa volcarse en cuerpo y alma en ayudar a su niñera a superar este bache anímico y sus problemas económicos: “Bueno, ya sabéis la situación que tiene, pero bueno, vamos a estar ahí nosotros también con ella”, quiso dejar claro la joven, que incluso coló una indirecta a su madre: “Al final yo estoy siempre con la gente que me deja estar a su lado, quien no, pues no”, lapida.

Isa Pantoja tiene muy claro quiénes son su círculo de íntimos, entre los que cada vez se encuentran menos miembros de su familia. Se ha ido alejando de los miembros del clan de Cantora por circunstancias varias, pero ella se mantiene fiel con aquellos que siempre han dado su brazo a torcer y han velado por su felicidad. Así, entiende necesario corresponder a Dulce, mientras que comprende también que “no puedo forzar a nadie” para estar con ella, en clara referencia a Isabel Pantoja y Kiko Rivera, quienes han salido de su vida y la de su hijo. Al menos así ha sido durante la comunión del menor, que no ha tenido a todos sus seres queridos con él por las eternas disputas familiares.

Dulce Gtres

Pese a ello, Isa Pantoja reconoce el éxito de convocatoria de la comunión de su vástago y asegura que la celebración de Albertito fue “muy bien”. Es más, quiere dejar claro que ella no notó la ausencia de nadie, pues acudieron todos aquellos que habían recibido la invitación en su buzón de entrada, con la sonada excepción de su prima, Anabel Pantoja. Pero parece que no hay motivo de preocupación sobre el plantón de la influencer, quien tenía un importante viaje organizado en su agenda y no podía dividirse como le habría gustado. Aclara que su vínculo sigue intacto, pese a las trifulcas que las separa, y descarta cualquier rencilla entre ambos. Al menos le queda una aliada dentro del seno de la familia.