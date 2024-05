La situación crítica de Dulce, exniñera de los Pantoja: "He tomado pastillas para dejar de vivir"

Dulce Delapiedra ha concedido a "Lecturas" su entrevista más sincera y desgarradora. La que fuera mano derecha de Isabel Pantoja reconoce haber llegado a una situación límite. Dulce asegura estar arruinada, sin poder pagar ni siquiera el alquiler de su vivienda y a punto de quedase en la calle. Además confiesa que ha intentado suicidarse porque no tiene fuerzas para vivir. "Estoy en las últimas ¡Fíjate cómo estoy que hoy mismo me quisiera ir con mi madre de mi alma!", afirma llorando a la publicación. La exniñera de Kiko Rivera e Isa Pi no puede más. "¡Hoy mismo daba la vida por ir con ella!".

Dulce Delapiedra reconoce además que arrastra problemas de salud mental desde hace años. "Tengo una depresión crónica desde 2005, desde Marbella [vivía allí con Isabel Pantoja] estoy en tratamiento. Muy mal. Mi situación económica ya me ha matado", justifica.

La ex niñeradesvela además la nimia cantidad con la que hace frente a su día a día. Una pequeña pensión para mayores de 52 años, de 480 euros y paga 730 de alquiler por un estudio de 30 metros cuadrados. Revela que "una persona que no quiero nombrar me ayuda, pero no puedo seguir así".

"Querría dormir y no despertarme, es de la forma que quiero irme. No me puedo levantar de la cama cuando despierto. He tomado pastillas para dejar de vivir", afirma desilusionada por quien consideraba y creía que era su familia, los Pantoja.