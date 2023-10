Isabel Pantoja, en su peor momento: "No es capaz de levantar cabeza"

Hace dos fines de semana, la cantante Isabel Pantoja fue una de las grandes ausentes en la boda de su hija, Isa Pantoja. Una ausencia que ahora cobra sentido, cuando el periodista Antonio Rossi asegura que Isabel Pantoja no está en su mejor momento. Lo ha revelado en el programa "Vamos a ver" argumentando que fueron problemas de salud los que la impidieron estar en la boda de Isa y Asraf.

"Se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada. No tiene nada que ver con lo del ojo", decía el periodista sobre la falta de cantante en la ceremonia. "Creen que lo que le atormenta es la gran deuda que tiene. El problema de salud que tiene no es tan grave. Tiene un problema de salud emocional. No es capaz de levantar cabeza", ha puntualizado.

Un problema que le está alejando de todo el mundo. SE ha vuelto más hermética tras su exitosa gira por Estados Unidos y se ha alejado, incluso, de su incondicional sobrina Anabel Pantoja. "A Anabel lleva sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía dónde estaba Isabel, se fue sin su hermano porque quería pasar esta historia sola, solo con determinada gente. Hasta donde yo sé, Isabel Pantoja está bien", explicaba Antonio Rossi