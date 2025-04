Jorge Javier Vázquez, traicionado por un joven que denuncia una “encerrona”

El programa de Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco poco a poco va conquistando la audiencia. Comenzó de manera discreta, llegando incluso a preocupar a la cadena y plantearse una posible retirada. Se le dio un voto de confianza y parece que el público se va sintiendo cada vez más atraído por sus tramas. Esas entrevistas a anónimos que desean dar una sorpresa a una familia, denunciar lo que sufren o pasar un buen momento con el presentador. Pero no todos se llevan una buena impresión de la experiencia.

Valera, un joven de Tik Tok acudió al programa de Telecinco para acompañar a su novia. Ella recibiría una sorpresa, confiando en que sería buena. No fue así. Ahora, el joven ha denunciado públicamente en sus redes sociales lo que vivió en el programa, todo lo que no se vio, cómo fue tratado por el equipo y el presentador… El joven lo define como “encerrona” y condena que las formas no fueron las correctas, al menos en su caso.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' Mediaset

Jorge Javier Vázquez, contra las cuerdas por un invitado

“Al llegar la acogida fue muy buena, nos dieron la bienvenida y nos llevaron al sitio. Todo bastante profesional, pero hasta ahí”, comienza a desgranar el joven en sus redes sociales, donde ha cosechado cientos de miles de reacciones por su revelación. No recuerda con cariño su paso por ‘El diario de Jorge’: “Estuvimos seis horas de reloj encerrados en un camerino sin hacer nada. Lo compartimos con otras dos personas y eran dos metros cuadrados, no se podía salir. Un agobio brutal”, destaca.

El motivo de su paso por el programa es curioso, pues él iba como acompañante y finalmente fue protagonista también de la historia. Una que le toca de refilón, como así se queja: “A mi novia le querían dar un mensaje, pero ella no tenía ni idea de quién. Tonto de mí, digo, bueno será una sorpresa bonita. Fue un problema entre una chica random que quería salir en la televisión y mi novia. Un problema que tuvieron hace tiempo. Yo no tenía nada que ver y pusieron la cara durante todo el programa. Cuando digo nada es nada, en ese momento yo ni estaba con mi novia”, se queja del protagonismo que le dieron sin tener un papel activo en la historia.

Valera ha explicado que su denuncia pública “es para que seáis más astutos que yo, veáis estas situaciones y no hagáis el ridículo”. Aun así, se muestra positivo y dice haber aprendido la lección tras su primera experiencia en televisión. Una en la que destaca que el trato recibido fue excelente al principio, muy deficiente después cuando tuvo que permanecer encerrado en una sala, para después aparecer en plató sin saber muy bien qué pinta ahí. ¿La comida? Según él, “lamentable”: “El pan estaba más duro. Yo he tirado el pan contra la pared y la rompía, no es broma. Así que si alguna vez os toca ir a un programa, llevaros algo de comida en la mochila, porque si no vais a pasar un hambre que flipas”, zanjaba.