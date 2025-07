José Fernando y Gloria Camila llegan a Cádiz para despedir a Michu y estar al lado de María del Rocío: "Os pido privacidad"

José Fernando y Gloria Camila ya se encuentran en Cádiz para despedir a Michu. La ex del hijo de Ortega Cano fue encontrada sin vida en su domicilio de Arcos de la Frontera el lunes 7 de por la noche. De momento, se desconoce la causa de la muerte de la madre de María del Rocío y el clan Mohedano se encuentra totalmente devastado por la tragedia.

Conmocionados por la inesperada pérdida

A falta de conocer el resultado de la autopsia, todo apunta a que la causa podría estar relacionada con al problema congénito de corazón que padecía, motivo por el que había pasado por quirófano en más de una ocasión.

Nada más conocer la noticia, José Fernando ponía rumbo a Cádiz para estar al lado de su hija María del Rocío. Acompañado por Gloria Camila y su pareja, Álvaro García, llegaban a la estación de Jerez de la Frontera totalmente conmocionados por la muerte de Michu.

Devastado y en shock, el hijo mayor de Ortega Cano tan solo se ha limitado a decir "gracias" a los medios de comunicación, confirmando con un "sí" que lo único que desea en estos momentos es estar al lado de su hija pequeña, de tan solo siete años.

Gloria Camila, sin poder contener las lágrimas por la tragedia, ha pedido privacidad en estos duros momentos. "De verdad, te lo agradezco, pero, de verdad, os pido respeto y privacidad. Por favor", ha pedido a la Prensa.

El mensaje de José Fernando en redes antes de morir Michu

"Me siento muy orgulloso de la gran hija que tengo, de lo mucho que te esfuerzas y aunque no todo sea sencillo, no te rindas, aquí estaré", escribió el hijo de Ortega Cano en Instagram hace dos días.