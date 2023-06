José Fernando recibe la visita más especial en el día de su 30 cumpleaños

José Fernando cumplió el pasado 17 de junio treinta años. El hijo mayor de Ortega Cano celebró su aniversario por todo lo alto en su mejor momento personal y vital. El joven, que está rozando ya su ansiada y completa libertad, comenzó la treintena rodeado de sus familiares más cercanos, entre los que se encontraba su hija Rocío, fruto de su relación con Michu, que se trasladó a la capital para acompañar a su padre en esta cita más especial.

Gloria Camila ha sido la encargada de desvelar la asistencia de la pequeña a la celebración familiar con una bonita fotografía. La hermana de de José Fernando compartió una fotografía en su perfil de "Instagram" junto al siguiente título: "Mini yo está en Madrid".

Aunque no han trascendido muchos detalles sobre cómo fue la fiesta, la familia se reunió al completo y han vivido un finde de lo más ajetreado. Ayer, Gloria Camila y su padre se lo pasaron en grande en el Museo de los Soñadores de Madrid. La joven ha compartido numerosas de historias con el torero donde aparecen disfrutando de un divertido plan familiar. Aunque no hay ni rastro de José Fernando y de la pequeña Rocío, no es de extrañar que hubiesen asistido con ellos. Además, la hija de Rocío Jurado también publicó una instantánea junto a Marina, la empleada del hogar del diestro, a la que consideran parte de su familia. Con esta fotografía, Gloria Camila vuelve a acallar los rumores de una posible mala relación con ella y confirma que es una más del clan tras la polémica protagonizada con ella hace un mes.

José Fernando ha celebrado este fin de semana uno de sus cumpleaños más especiales junto a su familia y arropado por las personas que más le quieren. El joven está a punto de conseguir la absoluta libertad después de estar 5 años ingresado en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos, tras una larga recuperación. Todo el clan está ansioso por su definitivo regreso a casa y no se separan de él en ninguno de sus permisos, recuperando todo el tiempo que han perdido estos años.