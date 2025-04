Terelu Campos da la cara ante la polémica por la calle María Teresa Campos de Málaga

La figura de María Teresa Campos siempre ha sido muy respetada y es que es indudable su inestimable labor como periodista. Fue una de las grandes de la comunicación de nuestro país, además de un personaje que ha dado mucho juego en el papel cuché, especialmente con sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego y la renovada popularidad de sus nietos, Alejandra Rubio y José María Almoguera. Pero no solo es querida en los platós de televisión, sino que también se ha ganado un destacado hueco en el pueblo malagueño.

La pasión que sentía la presentadora por su tierra ha ayudado a que Málaga siempre estuviese señalada en el mapa. Aquí emplazaba sus vacaciones de verano, donde disfrutaba de su familia e íntimos amigos. También algunas escapadas románticas en la etapa dorada junto a Bigote Arrocet. Por supuesto, era habitual desde el balcón en la Semana Santa, como así continúa con la tradición su familia tras su marcha hace dos años. Pero ahora la ciudad le devuelve el favor y le piensa reservar una calle, la cual pasará a llevar su nombre. Sobre esto ha opinado su hija mayor.

María Teresa Campos y Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga KMJ GTRES

Terelu Campos y la polémica por la calle de su madre

Ya el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dejó constancia de su deseo de dedicarle una calle a la comunicadora. Hubo cierto revuelo por la calle elegida para pasar a llamarse María Teresa Campos, pues parece que no era del agrado de todos. Sí de su familia, como así ha confesado ahora la Terelu, desligándose de las críticas: “A mí me parece fenomenal. Eso que dicen por ahí… mira, yo me despierto muchas mañanas y digo, ¿de quién hablan?, porque esa no soy yo. ¿A mí no me ha pasado eso?”, destaca en conversación con ‘101 TV’.

La calle que se le dedicará a la desaparecida presentadora estará próxima al Centro Campoamor. A su hija le parece perfecta esta elección, porque recuerda que su madre “fue una de las mayores defensoras de los derechos de la mujer. Está al lado del Paseo Marítimo Antonio Banderas, de una universidad y de la academia de tenis de Rafa Nadal”, indica. Aun así, las conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga están paralizadas, no hay novedades y nadie se ha puesto en contacto con la familia para seguir adelante con el nombramiento de la calle. La colaboradora asegura que ya para el próximo verano levantará el teléfono para ver qué sucede y agilizar el proceso.

Terelu Campos De viernes

El único requisito que habían puesto Terelu Campos y Carmen Borrego para la calle que se prepara para su madre es que estuviese cerca del mar. La vía elegida por el Ayuntamiento de Málaga cumple este requisito, al estar cercano al paseo marítimo. Aun así, aun cabe la opción de ofrecerle una nueva calle, como así se comprometió el alcalde con la familia de avisarles si surgía una mejor opción. Siguen a la espera. El propio edil ha asegurado que no hay desavenencias con las hijas de la periodista: “Me llevo fenomenal con ellas, como con María Teresa, una gran persona”, destacaba a ‘Europa Press’. Quizá en verano retomen el contacto y, con ello, se cumpla la promesa del pueblo malagueño con una de sus grandes referentes.