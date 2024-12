José María Almoguera, víctima de un robo en su coche: este es el botín sustraído

A lo largo de la tarde del viernes, desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ se ha venido cebando un asalto a un coche en plena calle de un famoso. No se desvelaba el nombre, pero se hablaba del alcance del atraco. No tanto por el valor económico de lo sustraído, sino especialmente por el valor sentimental de lo que ha echado en falta tras encontrarse su coche destrozado por unos vándalos amigos de lo ajeno. Finalmente, se le ha puesto nombre y apellidos a la víctima del robo, siendo José María Almoguera el afectado. El hijo de Carmen Borrego no levanta cabeza y en los últimos meses trata de recomponer su vida, aunque no termina de encontrar su sitio. La cancelación de ‘Así es la vida’ le dejaba sin trabajo en Telecinco, mientras que apostaba por convertirse en personaje público y cambiar de posición respecto a las cámaras. Esto en medio de una guerra familiar con su madre, en la que su tía y su prima se han metido de lleno al barro para defenderla.

Se ha visto solo, entre la espada y la pared, y aun así ha mostrado su mejor sonrisa en los photocalls y entrevistas varias. Pero no aguanta más. Su coche ha sido atacado y eso ha terminado por pasarle factura emocional. Desde el programa de María Patiño se han puesto en contacto con José María Almoguera nada más ver cómo ha quedado su vehículo personal: “Te han destrozado el coche, ¿qué ha pasado?”, le preguntaba Javier de Hoyos al protagonista, que confirmaba que ya había visto el lamentable estado de su vehículo: “Me han roto la ventanilla del coche y me han robado todo lo que tenía. Había cosas de valor sentimental”, decía el hijo de Carmen Borrego triste por aquello que no podrá recuperar y que en manos ajenas no sirve de gran cosa, pero que él atesoraba con cariño.

Desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ le han preguntado si cabe la posibilidad de que hayan asaltado su coche precisamente por saber que era suyo. José María Almoguera lo descarta por completo y contextualiza su mala suerte en una mala decisión: dejar algo de valor a la vista de cualquiera: "No sé, eran unas gafas de sol muy normales. Costarían unos 60 euros. Eran de la marca Carrera, normales. Me imagino que han roto la ventanilla y la han reventado para meter la mano y tirar de la manilla. Es lo único que podrían haber visto. Ya después se han aprovechado y han abierto el maletero, se han llevado todo lo que había dentro. Se lo han llevado todo”, subrayada afligido por la pérdida y por el susto de encontrarse su coche con la ventanilla rota y desvalijado.

Más allá de las gafas de sol, que parece que no eran sus favoritas, sí que había en su coche cosas que eran importantes, incluso regalos: “Ahora no sé decir si había algún regalo muy importante. Fue ayer por la tarde. Ya he puesto la denuncia en la policía. Estoy enfadado, ¿cómo voy a estar? También se han llevado la cartera con el DNI, con todas las tarjetas y con todo. También la mochila con las cosas del gimnasio: la camiseta, las deportivas… es donde tenía la cartera, que no la suelo dejar”, se quejaba el hijo de Carmen Borrego. Ya ha puesto en conocimiento de las autoridades lo sucedido y está siguiendo sus recomendaciones, como por ejemplo no fijar el lugar de los hechos hasta que se avance en la investigación: “Ha sido en pleno centro de Madrid, pero me ha dicho la policía que todavía no puedo decir la calle”. También se entiende que pocos efectivos destinarán a buscar la mochila del gimnasio de José María Almoguera, dejando para el seguro cubrir con los gastos ocasionados.