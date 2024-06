José Fernando, imputado por un supuesto delito de estafa: "Necesita ayuda"

Mal momento para la familia de Ortega Cano. Cuando parecía que José Fernando veía la luz al final del túnel y cada vez se vislumbraba más cercana su salida del centro psiquiátrico San Juan de Dios, el hijo de Rocío Jurado se enfrenta ahora a una nueva causa con la Justicia. Ha sido imputado por un supuesto delito de estafa relacionado con la venta de vehículos, en el que su primo Paco Ortega, hijo del hermano del homónimo diestro, también estaría implicado.

Los hechos por los que está siendo investigado se remontan al año 2020, cuando habría vendido trece coches a través de Medelauto Express S.L., una sociedad que administra junto a su primo, para realizar préstamos utilizando vehículos como avales.

José Fernando acudió hace varias semanas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Madrid para declarar como imputado, acompañado de su abogada y su hermana Gloria Camila.

La investigación contra José Fernando y su primo se ha abierto por la vía penal, por lo que ambos podrían jugarse incluso una pena de prisión si finalmente son procesados y declarados culpables.

Gloria Camila y José Fernando en un imagen reciente Instagram

Visiblemente nervioso, Ortega Cano ha sacado la cara por su hijo y ha asegurado ante la prensa que es inocente. "Si ustedes quieren saber de verdad, José Fernando no tiene nada que ver. José Fernando no tiene nada que ver. Él depende de otras cosas y no sabe nada de nada", ha insistido el torero. Además, ha recordado que el hermano de Gloria Camila "es una persona que necesita ayuda" y ha pedido a los reporteros que "no hablen" de su hijo.

Cabe recordar que José Fernando arrastra varios problemas con las Justicia, relacionados con el consumo de drogas, agresiones y hasta una orden de alejamiento de Michu, la madre de su hija pequeña.

José Ortega Cano Gtres

Estas causas le llevaron a ingresar en el centro San Juan de Dios, donde se recupera y se rehabilita antes de que le den el alta definitiva. La nueva imputación por un supuesto delito de estafa puede complicar las cosas para José Fernando, que parece que no acaba de encontrar el camino correcto para retomar las riendas de su vida.

Lo último que se publicó de él hacía referencia a su vida sentimental y desvelaba que su relación con Michu había llegado a su fin después de que esta lo acusara de haberle sido infiel con otra mujer, cuyo apasionado encuentro quedó registrado en unas fotografías que vieron la luz en la portada de la revista "Diez Minutos".