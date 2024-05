Juan y Medio confiesa por qué no ha sido padre: “Me pesa en el alma”

Juan y Medio ha sabido meterse al público en el bolsillo por su particular sentido del humor. También a muchas mujeres, aunque no con todas ellas se haya sentido afortunado. El presentador ha protagonizado momentos que han pasado a ser historia de la televisión en Canal Sur, especialmente en aquellos en los que compartía plató con niños, con los que siempre ha tenido muy buena mano. Tanto, que son muchos los que se preguntan por qué no se ha lanzado nunca a tener sus propios hijos, si tan buena sintonía ha demostrado tener con los más pequeños. Una cuestión que ha afrontado con gran sinceridad en una conversación entre amigos con Bertín Osborne, para su programa ‘El Show de Bertín’, donde ha desvelado lo que hasta ahora había guardado a modo de secreto.

Juan y Medio y Bertín Osborne El show de Bertín

El humorista comienza reconociendo que ha podido ser padre en varios momentos de su vida, pues han sido numerosas las mujeres que han pasado por su corazón. Eso sí, parece que ninguna era la adecuada y no porque él no pusiese de su parte, pues con el paso de los años reconoce haberse quedado con la espinita de haber podido ser papá: “Me hubiera gustado ser padre, es una cosa que me pesa en el alma”, confiesa en un arrebato de sinceridad con tristeza en su voz. ¿Y si tanta gana tenía, por qué no se ha lanzado a tener hijos? Juan y Medio se resta culpa y considera que han sido sus parejas las que no se han sentido preparadas para dar este paso tan importante: “Se escapan. Cuando ven dónde se van a meter, dice ‘Anda y que te den pomada’. Es gente que yo sí he querido, pero a lo mejor no he estado a la altura y han dicho ‘Eres un tipo estupendo, pero no me veo contigo y con mi hijo’”.

El cómico cree que podría haberse lanzado a la aventura de la paternidad con algunas de las mujeres con las que ha compartido su vida. No obstante, ellas tenían otra opinión y decidieron no darle tal oportunidad: “Yo sí he encontrado parejas con las que podría haber tenido familia. La relación más larga que he tenido ha sido de diez años, de siete años… pero también me he pegado años sin tener pareja”. Aun así, encuentra consuelo en su propia familia, pues sus hermanos tampoco han tenido descendencia, a excepción de uno: “A pesar de que tengo seis hermanos, solo tengo un sobrino que se llama Juan”, dice en tono de broma, aunque añade que “ninguno de mis hermanos está casado. Tampoco la que tiene un hijo. Esta es la única que vive con su pareja, el resto no. Lo achaco a la educación que hemos recibido, pero de manera inconsciente, ninguno de los cinco nos hemos casado y tampoco nos hemos hecho pareja de hecho”.

Juan y Medio, a sus 61 años, siente la espinita clavada de no haber podido cumplir su sueño de ser padre. Sin embargo, la logrado sentirse realizado por otras vías, como puede ser en el terreno profesional, donde ha encontrado gran fortuna. Tanta, que no tiene intención alguna de plantearse una jubilación: “No sé si jubilarme o no. Me lo paso muy bien, me gusta mucho mi trabajo. Es muy difícil con mis circunstancias personales ser útil y me siento útil en la tele”. Y es que considera que su vida no sería igual para él si toma la decisión de alejarse del trabajo: “Si te sientes querido y si puedes sacar adelante lo que te pide tu cuerpo, ¿cuál es la alternativa? ¿quedarme en mi casa? Yo en mi casa no me voy a quedar. Si me jubilara, lo que haría sería viajar, sé que viajaría algunos días del año. Estaría en el campo la mayor parte del tiempo, estaría con los animales, estaría en plena naturaleza. En Lúcar tengo con qué entretenerme y luego soy muy familia, me encanta estar con mis hermanos y también con mi sobrino”, le reconoce el presentador a Bertín Osborne que, menos en lo de tener hijos, debe estar de acuerdo con él en todo.