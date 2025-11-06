Juan Miguel, ex de Karina, envuelto en líos judiciales con una secta sexual

Juan Miguel no solo se ganó el corazón de Karina, cantante con la que tuvo una hija. También el del público por sus desternillantes apariciones televisivas o su paso por diversos realities de la televisión patria. El peluquero siempre ha jugado mucho con su sexualidad en sus declaraciones públicas, dejando clara su bisexualidad, pero también su fervor ante los instintos carnales. Mucha chanza y mucha guasa que ha dado grandes momentos en la pequeña pantalla, pero que ahora le están trayendo problemas en los tribunales. Concretamente en la Audiencia Provincial de Castellón, donde desde este lunes se juzga a una secta sexual de Vistabella, dirigida por Tío Toni.

El líder de la organización murió en prisión en 2022, pero la causa judicial sigue adelante para que las víctimas y sus familias encuentren algo de paz. Piden justicia por los supuestos abusos sexuales que sufrieron dentro de la comunidad, siendo algunos de los afectados menores de edad cuando sucedieron los hechos. En el banquillo de los acusados se sienta un hombre y otras cinco mujeres, acusados de tener distinto grado de responsabilidad en las agresiones. Pero el nombre de Juan Miguel ha sido puesto sobre la mesa.

Juan Miguel y su relación con la secta sexual

El exmarido de Karina se ha visto envuelto en un truculento entramado sectario que utilizaba el sexo en sus rituales. Y es que uno de los exmiembros que se presentan como acusación mantiene que fue el peluquero quien le presentó personalmente a Tío Toni, cuando tenía 38 o 39 años. Estaba en una situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por el líder de la secta. Se acababa de quedar viuda y trataba de encontrar respuestas a sus inquietudes vitales. Así terminó confiando en las supuestas terapias sanadoras del gurú religioso y convenciendo a su propia familia de entrar en la congregación. Entre ellos sus hijos e incluso sus nietos.

Juan Miguel en una imagen de archivo Mediaset

“Yo conozco a Toni a través de mi madre, que lo conoce a través de Juan Miguel”, declaraba ante el juez el hijo de uno de los miembros de la secta. No solo la mujer ha asegurado que el peluquero medió en su entrada en el grupo religioso, también su hijo apunta en la misma dirección, como así recogen desde ‘El Periódico Mediterráneo’. Un medio que también ha tenido ocasión de hablar con el aludido, quien niega cualquier tipo de vinculación. Pese a ello, reconoce saber quién es el denominado Tío Toni, porque en la década de los 90 tenía una empleada en su peluquería que “vivía en la finca”. Pero él no quiere “saber nada” del asunto.

“No tengo nada que ver con ese tema”, se reafirma Juan Miguel, que no quiere verse involucrado en tan peliagudo asunto. Aun así, su nombre ha salido en el proceso judicial de la Audiencia Provincial de Castellón, mientras se investigan las supuestas prácticas sexuales convertidas en abuso durante rituales en los que incluso participarían menores de edad. Todo mediante coacciones, como denuncia una de las víctimas, que se vio obligada a practicar sexo con el líder de la secta al tener miomas y hacerle creer que así se curaría. Así hay numerosos casos expuestos desde este lunes ante el juez, donde se dibujan escenas en rituales presuntamente sanadores donde el sexo era clave.