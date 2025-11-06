Carlos Alba, con un pie en quirófano por culpa de una araña sevillana

Carlos Alba regresaba a los Cayos Cochinos con la intención de llevarse el título de ‘Supervivientes All Stars’, pero se le resistió. Quedó fuera de la competencia en Honduras y regresó sin hueco en el pódium, pero orgulloso con su desempeño y con el juego prestado. También arrastrando graves problemas de salud, que le han empujado ahora a un quirófano. Al menos eso es lo que se teme, al tener que acudir de urgencias a un hospital en busca de ayuda profesional. Aquí le han alertado de que su problema no tiene una fácil solución como esperaban y le plantean la posibilidad de tener que ser intervenido.

Aún con el susto en el cuerpo tras salir de la consulta del médico, el concursante se ha confesado con sus seguidores en redes sociales. Les alerta de que tiene serios problemas de salud, derivados de su paso por la isla hondureña y, especialmente, con los insectos. Pero no precisamente con los que los más exóticos que se encontró durante su estancia en el reality, siendo la mayor molestia las picaduras de mosquitos. No fue su caso, pues en esta edición le dieron una tregua y no se cebaron con él. Pero le tomó la revancha una araña que le asaltó de regreso a España, cuando se encontraba ya en Sevilla. Ella es la culpable de que se enfrente a una posible intervención quirúrgica.

Carlos Alba, a quirófano por culpa de una araña

“Me he encontrado que llego aquí a Sevilla y me ha picado una araña en el brazo. Tengo el brazo que soy Popeye… ¡Un dolor!”, comenzaba a confesarse el concursante de ‘Supervivientes’. Pone de relieve que en los dos meses que ha estado en Honduras por el reality más extremo de la televisión patria, no le han picado ni una sola vez un mosquito. Este insecto suele acribillar a todos los primeros días. A él le esquivaron, mientras que la araña sevillana se sintió irremediablemente atraído a su brazo. “Decían que era por la sangre, por mi sangre, que por lo visto no… mis compañeros brutal y yo nada”, detalla.

Carlos Alba Instagram

Pero al llegar a Sevilla una araña se ha enseñado con él, hasta el punto de tener que precisar ayuda médica para calmar el dolor y la reacción a la picadura. El chef explica cómo le han recetado un tratamiento de antibióticos y corticoides durante los próximos días, a la espera de que evolucione favorablemente y remita la hinchazón y, especialmente, el dolor punzante.

Pero su caso no es sencillo y podría descontrolarse tanto que ya le han advertido de que tiene las puertas del quirófano abiertas: “Seguramente me tendrán que abrir para sacarme la infección”, alerta. Aun así, Carlo Alba no pierde el humor y cree que lo más apropiado en su caso hubiese sido no regresar de Honduras e instalarse en los Cayos Cochinos donde pasó dos meses ajeno a los insectos, y no ya en Sevilla donde una araña le está buscando la ruina. Aunque duela, aunque tenga la amenaza de un cirujano a su servicio, prefiere echar mano al humor para afrontar este incómodo revés médico.