Karina busca productor para hacer una serie sobre su vida

Es el sueño de su vida. Aún incumplido. Karina busca productora que saque adelante un importante proyecto: hacer una serie sobre su vida. Tiene mucho que contar, muchas anécdotas vividas, luces y sombras, éxitos y algún fracaso.

La veterana cantante lanza un mensaje al vuelo en una entrevista en la revista "Vanity Fair": "Me encantaría que fuera una docuserie sobre mi vida. Esta es una idea que ya he propuesto a algunas productoras, de hecho. Y sobre todo me gustaría ponerlo con una canción que pegara fuerte en medio mundo, como en su día pegaron algunas de mi tierna juventud. Eso sí sería un broche de oro a tantos años de lucha, de buscar una casa discográfica y que siempre vinieran con el no por delante. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Igual ahora nos lee alguien y me llama. O igual pasan del tema, como han pasado siempre. En cualquier caso, tampoco pasa nada. Ya estoy hecha a mi rutina y también curada de espanto".

Karina presenta, Yo soy Karina. David Jar David Jar Fotógrafos

De cumplir ese sueño ya veremos si relata lo que le ocurrió el día que un empresario le pidió que le enseñara los pechos a cambio de un trabajo, o aquella ocasión en la que rechazó una película porque el director le exigía que enseñara demasiadas partes de su cuerpo.

Y también sus polémicas relaciones sentimentales con Domingo Torroba, o la boda por un rito tahitiano en 1988 con el peluquero Juan Miguel. Un enlace que no fue válido en España.

Mejor le fue, aunque acabaron separados, con el actor Carlos Manuel Diaz, con el que a día de hoy mantiene una relación de profunda amistad. De hecho, van juntos a muchos sitios.