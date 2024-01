Juan del Val: «Me dejan sin aliento muchas cosas»

«Un concursante se quemó a lo bonzo y se tiró de cuatro metros a una piscina infantil para apagarse». Ya ven. La nueva temporada de «El Desafío», que se estrenó ayer en Antena 3, roza lo épico. A la espera de que se desvele cuál de los ocho famosos, que van desde Chenoa a Pepe Navarro, ejerció de «especialista», hemos charlado con Juan del Val (Madrid, 1970), jurado del talent y avezado en fuegos (y juegos) mediáticos. El escritor y guionista, premio Primavera 2019 por su obra «Candela» nos desvela su lado más empático, sus miedos, su apego a la familia y justifica sus comentadas críticas a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Repite en «El Desafío» como jurado. ¿Cómo le resumiría a un amigo esta cuarta temporada?

La de más emoción, la de más espectáculo y más verdad.

Chenoa ha confesado que «Juan del Val nos ha dicho cosas muy duras». ¿Es polémico por convicción, por exigencias del guion o según el día?

Creo que Chenoa no dice la verdad y lo sabe. Es una manera de hacer espectáculo. No he dicho nada duro. Lo de polémico tiene que ver con el humor, no me considero polémico, lo único que hago es que digo lo que pienso. Mi participación en este programa tiene que ver más con la empatía.

¿Qué prueba le costaría más afrontar y a cuál le encantaría enfrentarse?

Con la apnea lo pasaría muy mal, porque tiene todo lo que me viene mal, porque tengo claustrofobia, tendría que estar mucho tiempo parado... Encantarme, ninguna en concreto, pero me gustaría hacer alguna prueba de baile.

Juan del Val Carlos Ruiz B.k.

La apnea es, sin duda, la prueba estrella del formato. ¿Qué le deja sin aliento y qué oxigena su día a día?

El oxígeno me lo da que la gente que me rodea esté bien y me dejan sin aliento muchas cosas. A mi avanzada edad hay cosas que no dejan de sorprenderme.

Vicente Vallés me confesaba hace unas semanas que los gobiernos están más expuestos al análisis que la oposición y por ello sus editoriales. ¿Sus críticas al presidente Pedro Sánchez tienen una justificación parecida?

Sí, lo llevo diciendo años. Hay que ser crítico con el poder. Es la obligación de un comunicador. Para ser condescendiente ya están otros.

En este talent tienen «el botón de la injusticia», para revocar las votaciones a los concursantes. ¿Para qué le gustaría usarlo en estos momentos?

Jamás se me podría ocurrir cambiar ninguna votación. Si vamos por el tema político, la gente vota lo que quiere, de manera sabia, los resultados a veces me gustan y otros no. Que siga gobernando Pedro Sánchez, a mí no me gusta, pero hay que aceptar lo que las urnas deciden. Soy un demócrata de verdad.

Como experto y aficionado. ¿Es una buena idea que los menores puedan entrar en festejos taurinos, como parece que va a ocurrir en Baleares tras la petición de Vox?

Sí, claro, me parece muy buena idea. Lo normal. Yo fui a los toros desde niño y he conocido gente muy violenta que nunca ha pisado una plaza y gente muy sensible que ha ido desde muy pequeña.

¿Lo mejor que le puede pasar es...?

Que la gente que me rodee tenga salud y esté contenta. Cuando te digo la gente que me rodea me refiero a mi mujer, mis hijos y mis padres, que son muy mayores pero viven los dos.

En este concurso, los famosos, como ha reconocido Pepe Navarro, se frustran cuando tras mucho entrenamiento no les sale la prueba final. ¿Tiene alguna asignatura pendiente? ¿Alguna espina clavada de algo que nunca pudo llegar a lograr?

Seis mil millones de cosas. Nada que me haya dejado frustrado, eso sí. Imagina una vida en la que todo te sale bien. Menudo aburrimiento.

«El Hormiguero», «La Roca», «El Desafío»...¿A 2024 le va a seguir pidiendo trabajo?

No, por favor, a este año le pido que me quede como estoy. No quiero más. Son tres programas, hago el guion de uno de ellos (El Hormiguero), además de sacar adelante una nueva novela, que ya me he sentado a escribir porque la quiero publicar en 2025. Yo al 2024 le pido al menos algunos ratos de descanso.

¿Algún miedo insuperable, Juan...?

Sí, yo tengo miedos. Y respeto mucho la gente que tiene miedo, aunque no puedo soportar a los cobardes. Torear un toro en la Maestranza me daría mucho miedo, por ejemplo.

En su última novela, «Bocabesada», el protagonista, escritor y colaborador de televisión, lo deja todo y se marcha a Nueva York. Usted, ¿se queda, verdad?

Sí, yo me quedo. Ese protagonista, que tiene algunas cosas muy parecidas a mí, está solo porque quiere estar solo y yo estoy con familia porque quiero tener familia.