Julio Iglesias: «Hey! Estoy vivo»

La última vez que supimos de Julio Iglesias por parte de una fuente directísima fue en el cumpleaños de su hijo Julio José. El primogénito celebró su aniversario en Madrid y sopló las velas de su 50 cumpleaños en un local de la capital. Además de adelantar sus proyectos laborales y asegurar que le gustaría grabar un dueto con su padre, contaba cómo se encontraba el cantante. Durante los últimos meses nada se sabía de él. Había dejado de escribir en su Instagram y los rumores sobre su salud no eran muy atractivos. «Mi padre se encuentra muy bien. Estuvimos todos los hermanos en Navidad con él y lo pasamos muy bien. Y como siempre no puede estar quieto. Vive entre Punta Cana y Bahamas». Y habría que incluir Miami donde están instaladas las gemelas, el hijo pequeño y su esposa, Miranda. En este aspecto no tiene problemas de desplazamiento porque su avión privado le permite volar con todas las comodidades y ante todo mantener su intimidad. El verano pasado estuvo en su finca de Ojén «Las Cuatro Lunas» tres semanas donde estuvo acompañado por su hijo Rodrigo. De este viaje se supo una vez que se había marchado.

Su hijo también estaba al tanto del rumor muy extendido sobre la posibilidad de que su padre estuviera presente en la inauguración del estadio Santiago Bernabéu en otoño, que parece es la fecha fijada para la gran fiesta del Real Madrid. «No sabía nada de esta historia. Fue él quien me lo comentó y que le estaban pidiendo que lo hiciera. Me acuerdo de cuando cantó en el Bernabéu. Yo era muy pequeño, pero ahí estaba en la primera fila». Al insistirle en ese encuentro sobre la salud de su progenitor fue también muy claro: «Tiene como siempre sus problemas de espalda, pero se cuida mucho, nada y tiene a su fisio. Es muy metódico».

Afirmaciones como estás también las complementaban sus amigos Pepe Domingo Castaño y Ramón Arcusa. El cantante del Dúo Dinámico habla habitualmente con él y además ha sido ahora quien ha querido informar directamente sobre cómo se encuentra. En un canal de Miami se aseguraba que se encontraba en silla de ruedas, que estaba perdiendo la memoria y que no se acordaba de las letras de sus canciones. Arcusa, muy molesto ha querido desmentir esos bulos y muy enfadado nos ha dicho, «¿Pero que tontería más grande? No es cierto lo que se dice. Está lúcido como siempre».

Hay que recordar la estrecha relación que les une. Produjeron el primer disco de Julio Iglesias y trabajaron los tres juntos en más álbumes y canciones como la legendaria «Soy un truhán, soy un señor». El amigo lo ha definido como «el artista más inteligente de todos».

Siete semanas antes de que el rumor sobre su mala salud se extendiera, Julio informaba sobre su agenda cotidiana. Su principal proyecto: sus memorias. «Quiero que sean unas memorias que hagan reír y llorar. Las dos emociones juntas son en realidad la vida».