Kiko Hernández denuncia a la policía de Melilla por acoso: “Vergüenza os tendría que dar”

Kiko Hernández goza de un buen respaldo popular, gracias a ser uno de los colaboradores más ácidos de la televisión. Ahora que su etapa en Mediaset ha llegado a su fin, sigue dando mucho que hablar desde el plató de TEN, pero también desde las redes sociales. Este escaparate le pone en contacto con sus seguidores, una horda de personas dispuestas a arroparle en sus muchas guerras. Pero no todas son mediáticas, pues ahora se ha metido de lleno en una contra la Policía Local de Melilla, por la que asegura sentirse “acosado”.

El colaborador emplazó su vida junto a su marido, Fran Antón, y sus dos hijas en la ciudad autónoma de Melilla. Parecía estar viviendo un sueño en el continente africano, dejándose seducir por la televisión local, así como haciendo muy buenas migas con las instituciones de la ciudad. Pero ahora está a la gresca con la policía, a quien ha denunciado a través de sus redes sociales, antes de llevar el caso ante la justicia. Y es que está dispuesto a emprender acciones legales para hacer valer sus derechos y protegerse de lo que considera una vulneración de los mismos.

Kiko Hernández, “acosado” por la Policía de Melilla

A través de los stories de su cuenta personal de Instagram, el que fuese colaborador estrella de ‘Sálvame’ ha terminado estallando. Dice llevar mucho tiempo guardando silencio, tratando de sobrellevar un calvario sin hacer demasiado ruido. Se ha cansado. Se callaba “por la familia, por amor, por respeto, por no hacer daño” o por la falsa creencia de que “siendo buena persona todo saldría bien”. Pero la situación se ha vuelto insostenible. Así ha terminado estallando y poniendo en conocimiento de todos lo que está padeciendo en Melilla.

Kiko Hernández ha regresado a la TV en ‘No somos nadie’ Mediaset

“Cuando te tocan tanto las narices, algo dentro de ti se rompe. Y ese momento, por desgracia, ha llegado para mí”, anunciaba antes de tirar de la manta y denunciar lo sucedido. Asegura hablar “sin miedo, sin filtros y con el corazón en la mano”, harto de tratar de “ser fuerte todo el tiempo”. Dicho esto, entra en materia: “Denuncio públicamente y más tarde lo haré ante los organismos correspondientes, que me siento acosado por la Policía Local de Melilla”.

Una sentencia que ha impactado mucho en sus redes. Kiko Hernández está muy cabreado y no duda en cargar contra los que le acogieron con los brazos abiertos. Melilla se ha convertido en su hogar, pero considera que no ha sido justamente pagado por el cariño y el respeto ofrecido en lo que considera “una trama que tienen contra una persona pública”. Hacía él. Confió en la ciudad “por amor y para promocionarla y generar empleo”, pero ya se ha enfadado y no hay quien le frene: “Vergüenza os tendría que dar y más cuando se entere la ciudad de Melilla. Vais a alucinar”, anuncia, sin desvelar la razón real de su cabreo. “Jamás pensé que me pasaría esto”, sentencia. Todos sus seguidores están ansiosos por saber más.