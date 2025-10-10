Carlota Corredera confiesa la verdad tras la ausencia de Kiko Hernández en 'No somos nadie'

El universo Sálvame sigue más vivo que nunca con 'No somos nadie' en canal Quickie y Ten, pero desde su estreno el pasado 1 de septiembre, ha habido un nombre propio que ha destacado por su ausencia. Es el de Kiko Hernández, que después de continuar como colaborador en los programas previos de 'Ni que fuéramos Shhh' y 'Tentáculos', ha desaparecido por completo.

La incógnita ha sido una constante en las últimas semanas y ha sido Carlota Corredera quien ha despejado las dudas de los seguidores del formato de La Osa durante la pausa publicitaria de este jueves. La presentadora, que sorprendió el pasado miércoles con su regreso a las tardes de La 1 bajo el ala de 'Directo al grano', unos meses después de la cancelación de 'La familia de la tele', se ha sincerado ante la audiencia.

Corredera ha admitido que su compañero "está bien", asegurando que seguramente les "echa de menos", pero que sus actuales proyectos le impiden acudir cada tarde al programa presentado por María Patiño y que cuenta con Belén Esteban y Kiko Matamoros, entre otros rostros del extinto espacio de Telecinco.

"Está a tope en Melilla con El cielo de Melilla, no para de hacer eventos ni de petarlo", ha comentado, en relación con la terraza-bar que el colaborador de televisión abrió junto a su pareja Fran Antón en el centro de la ciudad.

A pesar de la cantidad de trabajo que tiene por delante, la comunicadora ha dejado la puerta abierta y ha ilusionado al público del programa al admitir que ella no pierde "la esperanza de que venga" porque lo echa de menos. "Tenía mogollón de curro en septiembre y octubre. Él es un business man", ha proseguido, justificando la ausencia del rostro televisivo que se dio a conocer en 2002 tras su participación en 'Gran Hermano'.