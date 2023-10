Kiko Matamoros gana definitivamente a Rocío Carrasco en los tribunales

Kiko Matamoros vence definitivamente a Rocío Carrasco en los tribunales. Esta batalla judicial comenzó en 2019 cuando el televisivo, en el programa "Viva la Vida", hizo un comentario sobre la hija de Rocío jurado y su hijo David Flores que no sentó nada bien a la mujer de Fidel Albiac. "Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco al niño no le llevaban al neurólogo", tal y como recogida la sentencia de la sección número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid publicada por este medio.

Tras esto, Rocío Carrasco tomó medidas legales contra Kiko Matamoros por "vulneración de los derechos fundamentales al honor e intimidad personal y familiar", solicitando, además, una reclamación por daño moral. En 2022, el tertuliano se enteraba en directo que la Audiencia Provincial de Madrid se había pronunciado a su favor en la demanda interpuesta por la mujer de Fidel Albiac contra él. Según los abogados de la madre de Rocío Flores, las palabras del televisivo suponían grave "desprestigio" y tenía como objetivo "dibujar a la actora como una persona que no se ocupa de la salud de sus hijos para obtener un beneficio económico el medio de comunicación".

Rocío Carrasco y Kiko Matamoros este miércoles en 'Sálvame' Mediaset

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó en un primer momento la querella interpuesta por la hija de Rocío Jurado porque entendió que no existió "ningún contenido insultante, vejatorio ni lesivo para la dignidad de Rocío Carrasco" en las palabras de Kiko Matamoros. Y el 4 de octubre, el Tribunal Supremo, ha vuelto a darle la razón al colaborador de televisión. En la primera estancia el juez señaló que la mujer de Fidel Albiac es "una persona con notoriedad pública" y que las declaraciones de Matamoros no suponían "ninguna invasión del ámbito de intimidad de Rocío Carrasco, dado que no desvelan ningún dato ni ninguna información sobre su vida privada personal o familiar que pueda considerarse lesiva o que se entrometa en el ámbito reservado protegido". Para la Justicia, el excolaborador de "Sálvame" solo había transmitido un testimonio de una enfermera y el juicio de valor estaba fuera de su responsabilidad. Y ahora, el Tribunal Supremo ha dado por ganador a Kiko Matamoros en esta batalla judicial, acogiéndose a este mismo punto de vista.