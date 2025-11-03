Irene Rosales presume de amor con Guillermo: su romántico plan de domingo

Irene Rosales y Guillermo ya no se esconden. Su relación se afianza a pasos agigantados y presumen de amor en redes desde que confirmaron su incipiente romance. Este domingo, la ex de Kiko Rivera y su nueva ilusión han disfrutado de un romántico plan en solitario en la naturaleza. "A por noviembre", ha escrito la andaluza en su último post, publicación que también ha compartido Guillermo en su perfil de Instagram.

Ruta por la naturaleza

La pareja se encuentra exprimiendo al máximo sus primeras semanas de relación. Este fin de semana, Irene y Guillermo han disfrutado de una ruta por la naturaleza lejos del bullicio de la ciudad. Su noviazgo está cada día más consolidado y alardean de felicidad en redes.

Días antes, la nueva ilusión de Rosales le dedicaba unas románticas palabras en Instagram. "Quiero que todo te salga bien, que rías en voz alta, que cada sueño se te cumpla, que alcances cada meta, quiero verte ganando en la vida", compartía Guillermo en Instagram.

Mientras tanto, Kiko Rivera ha optado por guardar silencio y no pronunciarse públicamente sobre la nueva relación de su exmujer con el sevillano. Volcado en sus hijas y en sus nuevos proyectos musicales, el DJ mantiene un perfil bajo desde que confirmó su separación con Irene Rosales a finales del mes de agosto.

El deporte, pasión que les une

A Irene y Guillermo les une su su pasión por el deporte. La andaluza, que siempre se ha mantenido en forma, ha encontrado en el ejercicio su mayor refugio y una vía de escape." Tengo 34 años y tengo que decir ‘soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar’. Estoy en un momento en el que necesito experimentar nuevos retos y nuevas sensaciones. Estoy más adentrada en el deporte y me cura mucho, es verdad que hay quien me dice que me faltan unos kilitos de más, pero ya recuperaré con masa muscular. Como muy bien y me estoy poniendo en forma y la verdad es que estoy encantada haciendo muchísimo deporte", declaraba la ex de Kiko Rivera sobre su nueva vida fitness.