El príncipe Harry le roba el foco a su hermano Guillermo

Aunque ha habido un acercamiento entre el príncipe Harry con su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, lo cierto es que la relación con su hermano Guillermo sigue siendo tensa. Los desafíos que ha planteado el menor ha crispado los nervios del mayor, hasta el punto de que su reconciliación se atisba lejana y casi imposible. Se mantienen cautos y tratan de hacer sus vidas por separado, sin nuevos ataques ni desafíos públicos que incomoden a ambas partes. Aun así, de manera velada, siguen haciéndose la guerra. Al menos eso es lo que se entiende con los movimientos recogidos en sus respectivas agendas profesionales/oficiales.

Este martes, el príncipe de Cambridge iniciaba su periplo de tres días por Brasil, que ya está dejando tras de sí simpáticas anécdotas y titulares. Imágenes llenas de color, momentos con la música como protagonista e incluso partidos de vóley en la playa han marcado la agenda de la primera jornada del heredero al trono británico por tierras brasileñas. Acudía para entregar el Earthshot Prize y estar presente en la cumbre de jefes de estado de la COP30. Pero al mismo tiempo, eclipsándole, se anunciaba un viaje de su hermano a Canadá, con tintes institucionales.

El príncipe Harry, en Canadá desviando la atención

Este miércoles el príncipe Harry ha puesto rumbo a Canadá, concretamente en Toronto. La excusa era su participación activa en las conmemoraciones del Día del Recuerdo, que le han llevado a la ciudad en la que surgió su amor por Meghan Markle. Su intención es mostrar su apoyo a las Fuerzas Armadas Canadienses, dada la vinculación del país con la corona británica, al formar parte de la Commonwealth. El duque de Sussex tenía agendado este viaje desde hacía mucho tiempo, pero no ha sido hasta el martes que lo anunció, coincidiendo con el viaje de su hermano Guillermo a Brasil. Con ello, han tenido que compartir protagonismo.

Después de participar en los actos de las Fuerzas Armadas Canadienses y mostrar su respeto a la comunidad de veteranos, como lleva haciendo desde hace años, ha tenido lugar un almuerzo privado. Uno con carácter benéfico orquestado por la True Patriot Love, en el que velan por los intereses de los excombatientes. Una actividad de recaudación de fondos que continúa esta noche, con una cena de gala organizada por HALO Trust, que apuesta por la intercepción y eliminación de minas antipersonas, continuando el legado de su madre, la princesa Lady Di.

Mientras el príncipe Guillermo continúa su agenda oficial en Brasil, su hermano Harry hace lo propio en Toronto de manera extraoficial. Y es que ya no representa en sí a la corona británica, después de romper lazos para labrarse un futuro independiente lejos de Buckingham. Aun así, su figura sigue siendo importante, especialmente en su compromiso con los veteranos de guerra y cumpliendo con la iniciativa de la princesa Diana de Gales de eliminar cualquier remanente olvidados de la guerra que puedan causar aún daños a civiles.

Con ello, este jueves, Harry continúa su tarea con una reunión con veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, así como con miembros del Centro de Veteranos del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook. Aquí, excombatientes han pintado antiguos cascos utilizados en la batalla para subastarlos y recaudar fondos para la causa en la noche del jueves.