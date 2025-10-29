El examen de conciencia de Kiko Rivera en su nueva canción sobre su matrimonio con Irene Rosales

O echa mucho de menos a su exmujer, o Kiko Rivera está haciendo examen de conciencia en el nuevo tema que está componiendo sobre su fracasado matrimonio con Irene Rosales. Han salido a la luz algunas estrofas de la canción que dejan ver claramente la nostalgia que le invade. Demasiado tarde. Tendría que haberse dado cuenta hace mucho tiempo de que la estaba perdiendo. Ahora la situación no tiene remedio, y menos tras la aparición de una tercera persona, el empresario Guillermo, en la vida de su exmujer.

En fin, solo hay que escuchar esas frases para entender su estado de ánimo: "Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma cuando nada. Quiero ser la luz de tu vida, el plan perfecto que tú eliges", "El que te lleva a un lugar donde nada exige", "Te has olvidado...”.

Parece una llamada de ilusión perdida a la madre de sus dos hijas. Irene ha dado un 'like' a este adelanto cargado de sinceridad de su todavía marido. Dicen que, a pesar de todo, ambos intentan llevarse lo mejor posible por el bien de sus niñas.

Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Pero el DJ, según nos desvelan desde su entorno, está muy dolido por la rápida aparición de otro hombre en la vida de su mujer, quizá olvidando que su propio pasado está plagado de presuntas infidelidades. Ahora sufre su propia medicina.

Por otro lado, uno de sus nuevos vecinos de la urbanización La Juliana, en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, nos advierte de que el hijo de Isabel Pantoja “ya ha celebrado una fiesta en su chalet. Pronto empieza a organizar juergas. El otro día le vi con un grupo de amigos en el Mesón El Carro, a la entrada de Bollullos. Parecía muy contento y disfrutando de la velada. En las puertas de la urbanización seguimos viendo equipos de televisión que intentan hablar con él sin el menor éxito. Será que está preparando una exclusiva para, al igual que Irene, sacarle un buen rendimiento económico a su ruptura”.