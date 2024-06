Kiosco: Laura Sánchez, Gabriela Guillén y Ángel Cristo Jr., protagonistas de las revistas del corazón

Este 29 de junio, Laura Sánchez habría cumplido seis años de matrimonio con David Ascanio. Sin embargo, la pareja ha decidido tomar caminos diferentes, como informó "¡Hola!" hace tres semanas. Esta semana, la modelo vuelve a ser portada por su relación con el torero Manuel Escribano. En la revista encontrarás las fotografías que confirman la relación.

Además, "¡Hola!" lleva a su portada un amplio reportaje con motivo del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI.

La portada de Diez Minutos la protagoniza Gabriela Guillén. La fisioterapeuta, que mantuvo una relación con Bertín Osborne, disfruta del primer baño en la playa de su hijo. Tras meses de polémicas, el cantante reconoció ser el padre del pequeño. La paraguaya está feliz tras hacer las paces con su ex. "Tengo un hijo precioso que se está criando muy bien", confesó en la alfombra de los Premios Beef en Madrid y aseguró que no quiere revelar cómo se llama su bebé. "De mi boca no va a salir", aseguró.

"Semana" se hace eco del rumor lanzado por Luis Alfonso de Borbón. Tras meses de espera y muchos rumores, Paloma Cuevas y Luis Miguel volvían a primera línea mediática por su supuesta boda. "Ya se han casado en Las Vegas. Están casados. Estuvimos nosotros allí también. ¿No visteis las fotos o qué? Ya os mandaré unas fotos si queréis", reveló el aristócrata frente a las cámaras. Una noticia que revolucionó las redes sociales. La citada revista se ha puesto en contacto con una amiga de la diseñadora que revela si ha habido boda, así como otros aspectos desconocidos de esta pareja.

En "Lecturas", Ángel Cristo Jr. anuncia su boda con Ana Herminia en su entrevista más dura: "Mi madre fingía suicidarse delante de mí". La pareja cuenta que se casa en un enlace al que no acudirán ni la madre ni la hermana de Ángel Cristo.

El hijo de Bárbara Rey desvela nuevos y escabrosos episodios de los durísimos años que pasó junto a la vedette y que le dejaron una infancia marcada por los traumas.