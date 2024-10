Kiosco: Paula Badosa y Stéfano Tsitsipás, Risto Mejide y Bertín Osborne, protagonistas de las revistas del corazón

La pareja más admirada y poderosa del tenis mundial, Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás, posan juntos por primera vez para la revista "¡Hola!" y hablan de su historia de amor, superación y lucha. "La primera vez que me fijé en Paula fue cuando la vi en el Abierto de Australia de 2020, jugando en la pista central. Fue un flechazo y me quedé completamente hipnotizado", destaca Tsitsipás. Sin embargo, no fue hasta tres años después, cuando Badosa sufrió la fractura de una vértebra cuando él se "convirtió en mi luz", apunta la tenista.

Risto Mejide, ilusionado de nuevo, titula la revista "Semana". El presentador es fotografiado paseando de la mano con la actriz Grecia Castta. Tras romper, a principios de verano con la farmacéutica, Natalia Almarcha, Mejide parece haber reconducido de nuevo su vida sentimental.

Un año después de las fotos de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca paseando por Madrid, que dieron la vuelta al mundo, la vida de la mexicana se ha vuelto mucho más discreta. Incluso decidió cambiar de residencia. Su presencia en las redes sociales también se ha reducido aunque pronto la veremos concursando en "El Desafío", junto a Victoria de Marichalar.

"Lecturas" trae a portada todas las anécdotas de los Premios Princesa de Asturias, en donde Leonor brilló un año más. Además, la bronca de Colate Vallejo-Nágera en plena calle por su hijo. El empresario se negaba a entregar a su hijo al hermano de Paulina Rubio. "Tiene que venir ella", le decía.

"Diez Minutos" revela la razón por la que Bertín Osborne ha decidido proteger al hijo que tiene con Gabriela Guillén. El presentador, que salió a comer con su hija, Eugenia, aclara que no va a haber juicio con la empresaria por la paternidad del pequeño.