Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, un año después. ¿Caso cerrado?

Hasta hace un año, Dinamarca era un mundo feliz y pletórico de tipos bondadosos, confiables, ricos, altos, solidarios, sin envidias… Un dechado de virtudes. Le faltaba, sin embargo, esa alegría de la huerta tan típicamente española: el chismorreo. Bastaron unas fotografías de la revista «Lecturas»con su príncipe heredero de paseo furtivo por Madrid con Genoveva Casanova para contagiarse de nuestro deporte nacional.

Las imágenes perturbaron su paz y el nombre de Genoveva corrió por las portadas y tertulias. Cualquier detalle sobre ella resultaba interesante. Abrumada por el impacto, la socialité mexicana se apresuró a desmentir cualquier insinuación: «Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántico entre el príncipe Federico y yo». La Casa Real danesa fue rotunda: «No comentamos sobre rumores o insinuaciones».

Ya era tarde. El asunto contenía elementos suficientes para inspirar un «The Crown» a la danesa/mexicana o cualquiera de esas series distinguidas con príncipes desenfrenados, aristócratas lujuriosas, casas señoriales y mucho tiempo ocioso para dar rienda suelta a los instintos más lúbricos. La popular periodista Ditte Okman descorchó una botella de vino Chardonnay en el estudio de grabación de su espacio «De qué hablamos», con las revistas españolas del corazón a la vista.

Pero la alegría iba por barrios y el asunto empezó a agrietar los muros del Palacio de Christiansborg. La Reina Margarita de Dinamarca, que tantas veces había prometido que moriría con la corona, ese fin de año cambió el tradicional epígrafe de su discurso «Dios salve a Dinamarca» por «Dios salve a este Rey». Era la primera abdicación de un monarca desde que Erik III Lam abandonó en 1146 el palacio para ingresar en un monasterio. A 2.000 kilómetros de allí, Genoveva Casanova se refugiaba «destrozada» con sus dos perros en el Palacio de Arbaizenea, en San Sebastián, propiedad de su ex Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra y guardián de sus penas.

Un año después, la pintoresca Ditte Okman ha desviado su atención a la Casa Real noruega: «se está yendo al infierno», con el hijo de Mette-Marit, Marius, «acusado de todas las formas imaginables de violencia, drogas y amenazas». Y exceptuando la noticia de su fichaje por el concurso de televisión «El desafío», Genoveva ha mantenido un perfil bajo durante estos meses. Su respuesta cuando le ha preguntado LA RAZÓN es el mutismo, actitud que en su entorno justifican en la presión mediática que sigue recibiendo.

En cuanto a Federico X, la valoración es positiva y cuenta con el apoyo del 84% de los ciudadanos, pero va a costar que olviden los errores del pasado. Su esposa, la Reina Mary, se ha ganado la admiración de todos y, juntos, la imagen es impecable. Sin embargo, ante la mínima veleidad del Rey, sale de nuevo a relucir el nombre de «la socialité nacida en México». Preocupan sus escapadas privadas -la última con Margarita convaleciente tras una caída-y su exposición en la implacable era de las redes sociales y los iPhone.

Viajes a Madrid

El recuerdo de Genoveva sigue presente en los medios de comunicación. Miran con ansia su cuenta de Instagram y están al tanto de sus publicaciones y sus contenidos borrados. Thomas Larsen, experto en realeza y conocedor de la abdicación de Margarita antes de que se anunciase, está convencido de que no veremos más viajes a Madrid. No está tan seguro Morten Crone, experto en comunicación, que hace solo unas semanas declaraba al tabloide «B.T.» que no cree que el caso esté cerrado todavía. «No al 100 por ciento». Y añadía que una nueva visita privada a Madrid sería un serio problema.

Frente a su carácter impulsivo, los expertos depositan su confianza en la Reina Mary y comparan su relación con la de Federico IX y su mujer Ingrid. Ella era muy elegante y tenía más control, mientras que él destacaba en el trato humano. Según el historiador Olden-Jørgensen, «eran buenos individualmente, pero juntos aún más fuertes. Y lo mismo hay que decir de la actual pareja real». En mayo, en su vigésimo aniversario de boda, unos medios titularon «El malestar ha desaparecido»; otros pusieron el foco en su frialdad y volvieron la vista un año atrás.