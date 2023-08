Kiosco: La Reina y la Infanta Sofía, con las campeonas del Mundo de fútbol, protagonistas de las portadas del corazón

La Reina Letizia vibrando con la histórica victoria de la Selección Femenina de Fútbol: una más entre las "nuevas reinas" del mundo titula su portada de hoy miércoles, 23 de agosto, la revista "¡Hola!". Es el tema de portada de las principales revistas del corazón. Junto a la Infanta Sofía, viajó a Australia para apoyar a "las chicas de La Roja" en la final del Mundial y, emocionadas por el triunfo, se entregaron a la celebración. El resultado de la final lo merecía: Espa­ña 1 - Inglaterra 0. "La Roja" se convertía en Sídney en la campeona del mundo de fútbol femenino y la Reina Letizia y la infanta Sofía "se echaban al césped" a "botar" con las chicas de la selección y celebrar con ellas, entre abrazos, besos y vítores, un hito histórico con el que vibraron como dos hinchas más.

Destacada en esa final fue la ausencia de la princesa Leonor, o Dama Cadete Borbón Ortiz. La heredera ha empezado su formación militar y la misma revista publica las imágenes formando fila y vestida con el uniforme de campaña, unas fotos que han dado la vuelta al mundo.

Además, la actriz Amaia Salamanca, impresionante en bikini, ha disfrutado de unas vacaciones en la isla de Ibiza en la que hace trece años conoció a su pareja, Rosauro Varo. Salamanca disfruta por fin de un merecido descanso tras meses de intenso trabajo, ya que, a lo largo de este 2023, ha ido enlazando un proyecto con otro. A primeros de año concluyó el rodaje de la película Tabula rasa, un "thriller· de terror psicológico tropical que la llevó a República Domi­nicana junto a sus compañeros de reparto, Macarena Gómez y Carlos Bardem, entre otros; después grabó la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén -ya en emisión-, y en junio terminó también la segunda entrega de Todos mienten, cuya fecha de estreno se desconoce por el momento.

La revista "Lecturas" destaca también el mejor verano de Irene Urdangarín, relajada antes de entrar en la escuela de hostelería. La sobrina de Felipe VI apura sus vacaciones en Bidart, Barcelona y Málaga antes de empezar sus estudios en Suiza. Este es un año decisivo para la joven, que cumplió 18 años el pasado 5 de junio. Tras sus vacaciones, Irene empezará sus estudios de hostelería en una prestigiosa escuela de Lausana, cerca de Ginebra, donde reside con su madre desde hace años.

Olga Moreno reaparece en "Semana": "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", dice la expareja de Antonio David Flores. La ganadora de "Supervivientes" vuelve al foco mediático con declaraciones de lo más sorprendentes cuando está a punto de cumplir un año de relación junto a Agustín Etienne.

Pero su pareja no es de lo único que habla Olga Moreno en esta esperadísima entrevista. Estos meses alejada del foco mediático le han servido no solo para coger los kilitos que había perdido en "Supervivientes", también han hecho que su vida cambie de manera radical. Y es que la sevillana ha dado algunos pasos drásticos: "En mi vida ha pasado muchas cosas, he cerrado mi tienda, he iniciado el proceso de divorcio...", asegura rotunda. Una declaración sorprendente, ya que implica directamente a Antonio David Flores.

Diez minutos trae a su portada las fotos del verano más especial de Ana Obregón, gracias a su nieta Ana Sandra. La pequeña tiene ya cinco meses y juntas disfrutan de unos días de descanso y diversión en Madrid. Obregón, que este verano gracias a su nieta ha recuperado la tradición de celebrar Santa Ana el 26 de julio, eligió un colorido look de flores con sandalias para su viaje a Mallorca mientras que su nieta lucía un vestido en tonos rosas.

La actriz aterrizó preocupada por si no entraban todas sus pertenencias y las de la niña en el taxi que las llevaba a su domicilio mallorquín pero, una vez que tuvo todo controlado, cogió a Anita en brazos. Se nota que abuela y nieta están súper unida.