El lado más personal de Kylian Mbappe: de su dura infancia marcada por la violencia a su secreto currículum sentimental

Kylian Mbappé ya es oficialmente jugador del Real Madrid. Después de tres años muy intensos, finalmente el francés ha aterrizado en el club blanco, cumpliendo el mayor sueño de su vida. "Es increíble estar aquí, increíble. He dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, hoy se cumple mi sueño y soy un chico feliz hoy, muy feliz. Quiero dar las gracias al presidente Florentino Pérez que ha confiado en mí desde el primer día, han pasado muchas cosas, pero muchas gracias. Quiero dar las gracias también a las personas que han trabajado para que haya llegado aquí. Hemos ganado, estoy aquí y soy jugador del Real Madrid. Veo a toda mi familia que está feliz, a mi mamá que está llorando. Es un día increíble para mí. Desde que fui un niño fue un sueño jugar aquí y ahora significa mucho para mí. Gracias a los madridistas porque desde hace muchos años me dan mucho cariño y mucho amor, y eso me ha llegado directamente a mi corazón", ha declarado el futbolista esta mañana durante su presentación oficial.

Presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabeu Jesús G. Feria La Razón

A sus 25 años, Mbappé ha conseguido el mayor sueño de su vida: vestir con la camiseta del Real Madrid y ser jugador del equipo blanco. Aunque ahora está viviendo en una nube, lo cierto es que no ha sido un camino de rosas llegar hasta aquí y, a pesar de su edad, el deportista ha tenido una infancia muy complicada, marcada por la violencia de su barrio de París.

Una infancia difícil

Kylian Mbappé es hijo de Wilfried Mbappé, un exfutbolista de origen camerunés y nigeriano, y Fayza Lamari, una argelina jugadora de balonmano durante su juventud. Sus padres se conocieron en Francia y formaron una familia en el suburbio de Bondy, situado en las afueras de París, a 10 kilómetros del centro de la ciudad, una de las zonas más conflictivas y pobres del país.

A pesar de su infancia tan complicada por el barrio en el que nació, Mbappé encontró en el deporte y la música su vía de desconexión y evasión a la violencia que le rodeaba. Durante los primeros años de su infancia, compaginó el deporte con la música y estudió en el conservatorio flauta desde los 6 a los 11 años.

Un secreto y extenso currículum sentimental

A lo largo de los últimos años el jugador ha acaparado los titulares de la crónica social por sus supuestos romances con numerosas mujeres, aunque Mbappé nunca ha llegado a confirmar ninguno de sus idilios. Ester Expósito, Lola Índigo, Emma Smet, Alicia Aylies, Aviv Sarah Meiri o con Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco, han sido algunas de las tantas celebrities con las que ha sido relacionado sentimentalmente.

Con la modelo Ines Rau, conocida por ser la primera conejita Playboy transgénero de la historia, mantuvo un breve pero intenso romance y ambos fueron fotografiados disfrutando de unas románticas vacaciones de verano, aunque ninguno de los dos se pronunció sobre su idilio. En la actualidad, según ha confirmado el diario "The Sun", Mbappé estaría saliendo con la modelo belga Rose Bertra, con la que lleva siendo relacionado desde hace meses. Este medio británico aseguró hace unos días que la joven "está entusiasmada con la mudanza a Madrid". De momento, la pareja no se ha pronunciado y Mbappé continúa viviendo su vida sentimental en la más estricta intimidad a pesar de ser uno de los hombres más famosos del mundo.