El lado más personal de Laura Pausini: una sonada infidelidad y Paolo Carta, su gran amor

"El Hormiguero" está hoy de celebración. El programa alcanza los 3000 programas en su mejor momento como líder indiscutible de audiencia después de más de 20 años en emisión. Para conmemorar esta cifra, el programa de Pablo Motos ha contado Laura Pausini como invitada de honor. A lo largo de los años, la artista italiana ha visitado en numerosas ocasiones "El Hormiguero" y ha entablada una amistad muy especial con el presentador, siendo prácticamente una más de la familia del programa.

Una discografía marcada por el amor

Laura Pausini no necesita presentación. La italiana, que fue galardonada con el premio "Persona del año" en los Latin Grammy 2023, es una de las cantantes más escuchadas del mundo. A lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios internacionales y reconocimientos por su impecable trayectoria en el mundo de la música y es la artista latina no hispanohablante más vendida del mundo.

Si algo ha marcado a su extensa discografía es el amor. Pausini debutó en 1993 con su álbum homónimo, ganando con "La soledad" el Festival de San Remo con tan solo 18 años. Esta canción la inspiró su ruptura con Marco, su primer novio con el que estuvo saliendo durante tres años. Tras alzarse con el premio, Marco quiso volver con ella pero ya era tarde.

Laura Pausini será la invitada en el programa 3.000 de 'El Hormiguero' Atresmedia

Tras esta primera ruptura conoció a Alfredo Cerruti, un conocido productor musical italiano con el que conformó durante 10 años una relación de lo más consolidada hasta que le pilló siéndole infiel con otra mujer. "Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí", explicó en una entrevista Pausini sobre este desengaño amoroso. La artista necesitó ayuda psicológica para superar esta ruptura y el mundo se le vino abajo. "Pensaba que mi vida había acabado. Desde ese momento he perdido un poco de mi dulzura".

Paolo Carta, el hombre de su vida

Tras un breve e intenso romance con el representante Gabrielle Paris, Laura Pausini conoció a Paolo Carta, el amor de su vida, tras uno de sus conciertos en París en 2005. Ambos sintieron un flechazo y Paola se divorció de la madre de sus tres hijos al conocer a la cantante italiana. "Estaba fuera de mis convicciones. Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", explicó la artista en una entrevista.

Laura Pausini y Paolo Carta Gtres

En 2013 llegó al mundo Paola, la primera y única hija de Laura Pausini y Paolo. 18 años después de comenzar su noviazgo, la pareja pasó por el altar en marzo de 2023 y Paola ejerció de testigo del enlace de sus padres.