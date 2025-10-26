Lara Álvarez se sincera sobre el bullying que sufrió con nueve años

En las últimas semanas, el tema del acoso escolar ha vuelto a ocupar titulares y conversaciones. Cada día son más los casos que salen a la luz, dejando claro el impacto demoledor que esta violencia tiene sobre los niños y sus familias. Ante esta realidad, varias figuras públicas han decidido alzar la voz para generar conciencia y apoyar a quienes atraviesan esta dura situación. Una de ellas ha sido Lara Álvarez, que ha dado un paso adelante compartiendo su propia experiencia personal.

“Basta ya. Hay mucho por hacer. No dudo de que se estén tomando medidas, pero todavía quedan infinitas por adoptar. Hace falta más trabajo, más conciencia social y mucha más educación en todos los niveles”, expresó con firmeza la presentadora ante las cámaras de la agencia Europa Press, visiblemente implicada en el asunto.

Lara recordó que sufrió bullying cuando tenía solo nueve años. Una etapa difícil que, sin embargo, ha decidido transformar en un mensaje esperanzador para quienes hoy viven lo mismo. “Ojalá mi testimonio sirva para que esos niños no se sientan solos, para que entiendan que hay respaldo. A esas edades no se tienen las herramientas necesarias para afrontar algo tan duro”, explicó.

Con una madurez que solo dan los años y la reflexión, la periodista quiso poner el acento en la importancia del entorno familiar: “La herramienta que yo tuve fue el amor de mi familia y el poder comunicarlo. Pero no todos los niños tienen esa suerte ni ese apoyo, y ahí es donde debemos actuar como sociedad”.

Lara Álvarez Newspress

Más allá de este tema tan delicado, Lara atraviesa un momento muy positivo en lo profesional. Aunque no aparece con frecuencia en televisión, su agenda está llena de proyectos. “Por suerte tengo trabajo, y no paro. Son cosas fuera de cámara, por eso quizá no me veis tanto últimamente”, explicó entre risas.

Su testimonio, valiente y sincero, ha sido aplaudido por muchos. Con su habitual cercanía, Lara ha recordado que el bullying no es un simple juego de niños, sino una herida que puede marcar de por vida. Por eso insiste en la necesidad de actuar, educar y acompañar, porque, como bien dijo, “todavía queda muchísimo por hacer”.