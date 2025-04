Laura Escanes se abre en canal y desvela el momento más duro de su relación con Risto Mejide: "Decidí abortar"

Laura Escanes ha sido una de las últimas invitadas invitadas a "Universo Calleja", el programa de Jesús Calleja en Telecinco. Junto a José Mota y Santiago Segura, la influencer ha vivido una de las experiencias más emocionantes de su vida en Egipto.

Su entrevista más sincera

Durante su viaje, la creadora de contenido ha concedido una de sus entrevistas más sinceras y personales a Calleja. A corazón abierto, Laura Escanes ha desvelado que abortó cuando tenía 20 años, uno de los momentos más duros de su vida y de su relación con Risto Mejide.

"Cómo te ha cambiado la vida con lo jovencina que eres", expresaba el presentador, recordando el "Planeta Calleja" de Laura Escanes en Sudáfrica con su exmarido en 2017. En ese momento, la influencer decidió revelar el complicado momento que está atravesando durante ese primer viaje.

"Yo he recibido muchos comentarios malísimos por mi relación con Risto, por la diferencia de edad, por casarme tan joven... y se iba juntando todo", comenzaba diciendo la joven, "y yo soy una persona muy tímida, buscaba protegerme, también estaba pasando por un momento complicado y coincidió con nuestro viaje a Sudáfrica".

Laura Escanes y Jesús Calleja en "Universo Calleja" Telecinco

"Personal y físicamente no estaba bien, quizá muchas cosas desde fuera se veían como que 'ay no, que Risto no puede dormir aquí...' que es de ciudad, y no, era por protegerme a mí. Yo estaba pasando por un aborto y no quería dormir en cualquier sitio y sin baño, sangraba lo más grande y con dolores horribles", relataba la influencer. "Fue duro", añadía Escanes. "Yo decidí abortar, soy pro aborto, y quise hacerlo, tenía 20 años. No estaba preparada, era muy joven y fue muy duro decidirlo porque Risto era el amor de mi vida y yo quería ser madre con él, pero aunque sea decidido, es muy duro, eran muchas emociones juntas".

Tras esta dura confesión, la comunicadora se armó de valor y, aunque en un principio "no quería que se supiera, por eso no conté nada", ahora ha cambiado de opinión. "Lo he estado pensando y por qué no contarlo, no es nada malo, no me tengo que avergonzar para nada. No lo comenté con mucha gente porque me sentía culpable y quería protegerme", sentenciaba.

Como ella misma reconocía a Calleja, ahora se encuentra en su mejor momento. "He aprendido muchísimo y estoy orgullosa. Estoy en un momento muy feliz", desvelaba Escanes, haciendo hincapié en la importancia de la salud mental y de ir a terapia: "Me costaba mucho marcar límites en mi vida, y eso lo he aprendido en terapia. Ahora me priorizo mucho".

Enamorada de Joan Verdú

Laura Escanes ha vuelto a encontrar el amor este años. La joven comenzó 2025 ilusionada con Joan Verdú y su relación está de lo más consolidada. Nada más salir a la luz su romance, la pareja decidió dejar de esconderse y presumen de noviazgo en redes desde entonces.