La lección de dignidad de Claudia, mujer de Marc Cucurella, tras los comentarios ofensivos a su hijo autista

El futbolista Marc Cucurella, padre de tres hijos con su mujer Claudia Rodríguez, habló hace unos días en una entrevista de la paternidad y su experiencia como padre de Mateo, un niño con trastorno del espectro autista nacido en 2019. Compartió algunos detalles de su vida privada y de las dificultades que se presentan a consecuencia de este trastorno. A pesar de la honestidad con la que abordó esta complejidad, el lateral de la selección española se encontró con una cadena de comentarios ofensivos en las redes sociales que implicaban a su hijo. "¿Cuál es el autista?" "¿Es hereditario?"… preguntaban con sorna algunos internautas.

UEFA EURO 2024 semi-finals - Spain vs France ANNA SZILAGYI Agencia EFE

Confesó algunos de los peores momentos que ha tenido que enfrentar el matrimonio. "En el colegio normal no le iba bien, se ofuscaba, no era feliz. Eso afecta mucho", relataba Cucurella sin más intención que dar visibilidad al autismo. Después de él, ha sido su mujer quien ha aprovechado la llamada del programa "Vamos a ver" para mantenerse firme en la misma postura que Cucurella. Lejos de mencionar o alimentar esos comentarios ofensivos, optó por explicar algunos detalles que podrían ayudar a la sociedad a convivir con el autismo.

Declinó responder a aquellos que han despreciado a su hijo. "No nos van a aportar nada. Ya que tengo oportunidad, no gastemos el tiempo en esa gente. Mejor la concienciación". De ahí pasó a revelar la dificultad del diagnóstico: "Teníamos una imagen del niño autista que no es la que tenemos ahora. Yo veía cosas que no iban bien pero no sabía que era autismo. Al final vas visitando médico, te van destinando a terapia y te lo dicen".

El diagnóstico fue el principio de una nueva etapa que obligó a un aprendizaje continuo. "A partir de ahí comienza un aprendizaje para ti porque estás en blanco. Aprender día a día y buscar lo mejor para él", explicó. “La vida de Mateo es diferente. Necesita rutinas que no podemos cambiar. Tengo el día muy planificado, pero me limita con otros hermanos, aunque intento que no les afecto. Ellos comprenden muy bien y son muy cuidadosos, pero intento no robarles su infancia. Intento que se críen lo mejor posible y lo están haciendo muy bien”, señaló con suma delicadeza.