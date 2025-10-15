La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero: "Comenzamos otra nueva etapa"

Tras varios días de especulaciones y movimientos inciertos en redes sociales, La Oreja de Van Gogh por fin ha confirmado lo que era un secreto a voces: el regreso de Amaia Montero como vocalista, justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez.

Aunque el público daba por hecho que el anuncio del regreso de Montero iría acompañado de las fechas de una gira, la banda solo ha alzado la voz para confirmar que comienzan una nueva etapa y que dentro de poco habrá “nuevas noticias”.

A continuación se reproduce el comunicado íntegro de La Oreja de Van Gogh:

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo.

La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”.

Tal y como reza el escrito, en las últimas horas se ha publicado que el guitarrista Pablo Benegas abandona el grupo en su deseo de desarrollar nuevos proyectos y de pasar más tiempo con los suyos, aunque parece que su salida se ha producido en mejores términos que la de Leire Martínez.

Cabe recordar que la banda emitió un confuso comunicado sobre la marcha de la cantante, que en más de una ocasión ha reconocido públicamente que, bajo su punto de vista, las cosas no se hicieron bien con ella. De hecho, en su primer single en solitario, “Mi nombre”, Leire hace claras referencias a su ruptura con La Oreja de Van Gogh: “Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre”.