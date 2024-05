Leonardo Dantes, el artífice del icónico "No cambié": "Mucha gente me tomaba como “el pito del sereno” y no como un artista de la música"

Ahora, Leonardo Dantes, lanza un nuevo disco con temas dedicados a distintos personajes españoles, como Santiago Segura, José Mota o Boris Izaguirre.

- ¿Dónde se esconde?, lleva años desaparecido…

- Tras el gran éxito del “No cambie” decidí marcharme a vivir a mi pueblo de Extremadura, donde sigo componiendo temas. He sacado varios discos de rancheras, de hecho me califican como “El rey español de las rancheras”. Es el estilo musical que se me da mejor.

- Hábleme del disco nuevo.

- Se llama “Que arte” y sus canciones están dedicadas a José Mota, Santiago Segura, Richy Castellanos, Florentino Fernández, Jorge Salvador, Carlos Latre, Boris Izaguirre, Rosa López, Pablo Motos, Alaska, Mario Vaquerizo, Los Chunguitos, Azúcar Moreno, Javier Sarda y Rocío Madrid. A Mario le ha entusiasmado su tema y quiere cantarlo conmigo.

- ¿Como recuerda la etapa del “No cambie” y su contacto con los llamados frikis?

- Fue una etapa agridulce, por una parte me dio mucha popularidad, pero por otra me generó unas críticas por los culebrones que montaron esos denominados como frikis, nos denominaron como “la pandilla basurilla”, aunque todos éramos muy distintos los unos de los otros. Y yo decidí desmarcarme de aquello, porque mi cara más seria es la de un compositor que escribió canciones para Manolo Escobar, Lola Flores, María Jiménez, Raffaella Carra, El arrebato, Los Chunguitos, Los marismeños, Rumba 3…

- También sacó “El baile del pañuelo” en su faceta más cómica.

- Bueno, si, en mi lado más festivo saqué esa y otras como “Tienes nombres mil”, “No cambie” o “Futbolistas naturistas”. Lo amargo es que mucha gente me tomaba por “el pito del sereno” más que como un artista de la música.