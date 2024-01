Llega la María José Campanario 2.0, más sincera que nunca: "Jesulín se lo merece todo. Todito"

Durante años, María José Campanario ha sido uno de los personajes más herméticos de la prensa del corazón. La odontóloga no se sintió bien tratada por algunos medios y decidió retirarse para guardar un silencio que solo rompía mediante una entrevista exclusiva en su revista de cabecera.

Sin embargo, el final de "Sálvame" y la retirada de algunos de sus mayores enemigos de la primera plana la han animado a dar un paso al frente, y desde hace semanas comparte sus facetas más desconocidas con la opinión pública. A través de sus redes sociales, Campanario ha dado buena muestra de su cara más divertida y cómica, y divierte a sus seguidores de Threads con bromas y memes.

En cambio, en su perfil de Instagram abundan más las muestras de cariño a Jesulín de Ubrique, y no solo a través de las publicaciones que ella comparte, sino que se atreve a contestar las cuestiones que sus seguidores le hacen llegar. "Hoy en día es muy difícil conservar un matrimonio, pero vosotros lo estáis consiguiendo. Eso es el mayor triunfo de todos", comenta una de las usuarias, a lo que Campanario responde: "Es que tengo un compañero de vida que se merece todo. Todito".

Este arranque de sinceridad ha ido a más y la odontóloga ha dejado claro que Jesulín de Ubrique le hace saber "todos los días" que tiene una mujer de diez a su lado, y demuestra así que su matrimonio atraviesa uno de los momentos más dulces de su historia desde que se dieron el "sí, quiero" en julio de 2022.

Una María José Campanario 2.0. que no teme sincerarse públicamente sobre sus sentimientos o las cuestiones más privadas de su vida, las mismas que no hace tanto prefería mantener alejadas de la opinión pública.

La odontóloga se anima incluso a pronunciarse sobre la fibromialgia que padece para ayudar a sus seguidores que también la sufren en base a su propia experiencia, aunque recuerda en todo momento que ella no es una profesional de la salud y que, ante cualquier duda, lo mejor es siempre acudir a un médico: "Es importante tener un buen reumatólogo. Yo también tengo días malos. Creedme. Pero es verdad que encontré un médico que me hizo unas analíticas de intolerancias alimenticias y otras pruebas y que me ha ayudado a no estar inflamada. Quizá eso os pueda ayudar, que os miren si tenéis alguna intolerancia. A mí me ha venido bien, pero cada paciente es un mundo, ya lo sabéis".