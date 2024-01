María José Campanario se protege de hirientes ataques pidiendo piedad

María José Campanario está irreconocible en los últimos meses y es que se muestra más abierta y cercana que de costumbre. Quizá la participación de Jesulín de Ubrique le haya ayudado a entender que debe abrirse a las maravillas que le ofrece el mundo, pues la presión mediática no siempre le va a chafar la fiesta. Y parece que se está dando cuenta de que se ha perdido mucho por no querer sentirse juzgada, algo a lo que ya ha puesto remedio. Lo hace en su cuenta personal de Instagram, donde ahora presume de marido, de planes y también de profundas reflexiones que ayudan a sus seguidores a entenderla mejor como persona, alejándose de la imagen que tienen de ella como personaje del papel cuché.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique Instagram

Y es que María José Campanario se ha sentido en muchas ocasiones señalada. Algunas de ellas había claros motivos, como fueron sus problemas con la justicia o sus batallas mediáticas con Belén Esteban. Pero también cuando la salud física y mental le han jugado malas pasadas, siendo diana de críticas quizá en su momento más vulnerable. Por fortuna ha sabido aprender de la experiencia y sacar la mejor reflexión sobre lo vivido. De ahí que quiera compartir con el mundo cómo no hay que juzgar a las personas, aunque uno se crea en posesión de la verdad y el derecho de hacerlo. Simplemente, porque nunca nos podremos poner en la piel de la persona juzgada, que esconde batallas que nunca nadie comprenderá.

“Sé amable. Nunca sabrás qué miedos, qué tristezas, qué dolor o qué mochilas pueden estar cargando los demás”, era la sentencia a modo de reflexión que la odontóloga plasmada en los stories de su perfil de Instagram. Una cuenta que ya está abierta al público, después de mucho tiempo cerrada a cal y canto. Lo mismo que su dueña, que esquivaba cualquier polémica, a todo periodista o reportero y blindaba su vida privada, salvo las excepciones que suponían sus exclusivas en su revista de cabecera. Ahora ya está de vuelta, no se esconde y, de hecho, se siente orgullosa de poder mostrarse al mundo tal y como es, sin miedo a ser juzgada.

Story de María José Campanario Instagram

María José Campanario quiere alertar a sus seguidores de la importancia de la empatía. El comprender cómo está el prójimo es importante, aunque no siempre necesario. Basta con saber que todos cargamos con pesadas mochilas de traumas, miedos, inseguridades y una mala crítica puede ser la gota que colma un vaso. Y todo por no reparar en los sentimientos ajenos. Ella ha sufrido en muchas ocasiones esta situación y se ha desesperado por no sentirse comprendida, pero parece que esto ha quedado atrás y ahora está dispuesta a beberse la vida a grandes sorbos, sabiendo que poco a poco la gente está haciendo del mundo un sitio mejor.