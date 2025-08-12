Lorenzo Lamas, de rey de las camas a desastre matrimonial: se separa de su sexta esposa

Fue uno de los hombres más sexis del mundo, un seductor nato, el rey de las camas tras protagonizar un anuncio relacionado con el dormitorio, pero en su vida sentimental los fracasos se han sucedido uno tras otro. Nada menos que seis matrimonios fallidos ensucian su currículum amoroso; el último apenas ha durado dos años.

Hace unos meses se separó de su esposa, Kenna Nicole Smith, alegando “diferencias irreconciliables”.

Y eso que la había definido como “la mujer de mi vida” y todo parecía indicar que su unión vivía momentos felices. Kenna y Lorenzo se han separado en franca armonía, sin rencores ni problemas. Queda una amistad a pesar de la ruptura.

Se habían conocido en 2020 y congeniaron rápidamente; fue un auténtico flechazo, según declaró entonces el actor. Nada hacía presagiar que tomarían caminos separados tan pronto.

Las anteriores esposas de Lamas fueron Victoria Gilbert, Michelle Smith, Kathleen Kinmont, Shauna Sand y Shawna Craig. Lorenzo, a pesar de tantos fracasos, sigue siendo optimista en el terreno de los sentimientos, pues confiesa: “Sigo abierto al amor; no desespero por no encontrar la pareja perfecta para mí”.

Lorenzo Lamas Gtres

El protagonista de series como Falcon Crest es padre de cinco hijos: Victoria, A.J., Paton, Alexandra e Isabella Lorenza, y con todos mantiene una buena relación.

A sus sesenta y siete años, no oculta que “llevé una vida marcada por los excesos, las drogas y las mujeres, pero hoy llevo una existencia muy tranquila y sin sobresaltos”.